Desde Francia confirman si Mbappé jugará contra Colombia

La temporada 2025–26 del delantero francés se ha visto seriamente condicionada por una lesión de rodilla que preocupa en el Real Madrid y en la selección de Francia, sobre todo de cara a lo que será el Mundial de 2026 que se encuentra ya a pocos meses de comenzar.

Los partes médicos preliminares habrían determinado que el delantero sufre un esguince en la rodilla izquierda, una lesión que, aunque no requiere cirugía de momento, le ha permitido seguir con actividad dentro de Real Madrid, aunque parece que todo se podría llegar a complicar y sería la razón por la que no alcanzaría a jugar contra Colombia en el partido amistoso que se llevaría a cabo en Marzo, aunque si viajaría.

Mbappé viajaría para enfrentar a Colombia, pero no jugaría

Mbappé ha mantenido problemas persistentes en su rodilla izquierda, a pesar de intentar sumar minutos dentro del terreno de juego y formar parte de los entrenamientos junto con el resto de sus compañeros, se resiente constantemente de sus molestias y es una preocupante lesión que se vive a pocos días de iniciar con la Copa Mundial.

Aunque inicialmente no se habló de una dolencia extremadamente grave, sí existe cautela en el entorno del club debido al calendario exigente que afronta el equipo en las próximas semanas, especialmente en competiciones como LaLiga, la UEFA Champions League y el propio Mundial de Fútbol.

El francés no tiene acción en un partido oficial desde hace varias semanas, cuando se enfrentaron frente a Benfica en la última fecha de la "liguilla" Champions League. A lo largo de este parón deportivo, decidió viajar a París para consultar a especialistas en rodilla, acompañado por personal médico del Real Madrid. Los exámenes realizados estarían acercando el diagnóstico a una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda.

Según los especialistas, puede superarse sin intervención quirúrgica, pero que podría tardar más tiempo de lo esperado, por lo que estaría en juego su participación en la Copa Mundial. A puertas de que inicie la cita orbital, Francia tendrá una serie de partidos amistosos, justamente contra Brasil y Colombia, contra quienes podría estar presente en el banquillo, pero no sumar minutos.

¿Cuándo son los amistosos de Francia vs Colombia y Brasil?

Los amistosos de la selección de Francia contra Brasil y Colombia se jugarán en la fecha FIFA de marzo de 2026, como parte de la preparación para el 2026 FIFA World Cup.