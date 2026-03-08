[VIDEO] Camilo Vargas se puso la capa: magistral penal atajado antes de Fecha FIFA

Quedan 19 días para que ruede el balón en el Camping World Stadium de Orlando, Florida (Estados Unidos) con la presencia de la Selección Colombia que se verá las caras contra Croacia y Francia como preparación antes del Mundial. En la Copa del Mundo se podrían encontrar nuevamente con los croatas.

Estos dos amistosos serán claves pensando en ver qué tipo de jugadores podría convocar Néstor Lorenzo en el Mundial de 2026, pues, seguramente, muchos de los que figuren en estas listas de convocados serán base fundamental para Estados Unidos, México y Canadá en junio y julio con la posibilidad de citar a 26 jugadores en la concentración.

Entre las dudas que hay está el tema de los tres arqueros que llevará Néstor Lorenzo. Camilo Vargas le ha ganado el pulso a David Ospina como el titular de la Selección Colombia, y, seguramente, el tercer guardameta saldrá de Álvaro Montero o Kevin Mier, este último que ya está haciendo entrenamientos con las juveniles de Cruz Azul mientras se recupera de manera óptima.

Camilo Vargas no deja duda y apareció este fin de semana con una estelar atajada para salvar al Atlas en el clásico tapatío frente a Chivas de Guadalajara. Aunque el colombiano se quedó con el penal, no pudo evitar la derrota.

LA ATAJADA DEL PENAL QUE AFIANZA A CAMILO VARGAS

Sin duda alguna, Camilo Vargas es uno de los jugadores más importantes de la historia de Atlas de Guadalajara. El guardameta ha sido vital como líder y capitán del cuadro tapatío y volvió a aparecer en el clásico de la ciudad con un penal que salvó.

Cuando el partido iba 1-1 en el Estadio Jalisco, casa del Atlas de Guadalajara, y a falta de veinte minutos para el final, Armando ‘Hormiga’ González pudo anotar desde el punto penal. Camilo Vargas voló al palo para poner una mano definitiva salvando el cobro.

Infortunadamente, luego tuvo otra oportunidad de lucirse desde el punto penal con un cobro de Ángel Sepúlveda. Sin embargo, de manera agónica, Chivas se quedó con la victoria con esa ejecución que el bogotano no pudo detener por segunda ocasión en el partido.

Pese a la victoria de Chivas, Camilo Vargas se sigue afianzando como uno de los jugadores más importantes de la competencia y de la historia del Atlas de Guadalajara. Para afrontar el Mundial seguramente será el titular de la Selección Colombia.

Camilo Vargas conoce a la perfección los estadios mexicanos y Guadalajara con el Estadio Jalisco y el Akron. El segundo partido de la Selección Colombia será en la casa de Chivas enfrentando a quien gane en el repechaje internacional entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo.