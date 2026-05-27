¿Deuda pendiente con Millonarios? La frase de Falcao tras la eliminación que genera expectativa en la hinchada

La eliminación de Millonarios en la Copa Sudamericana tras caer 1-2 frente a O'Higgins dejó un ambiente de tristeza en El Campín, pero también abrió nuevamente el debate sobre el futuro de Radamel Falcao García. El delantero habló en zona mixta luego del compromiso y dejó claro que, pese a la frustración por la eliminación, mantiene intacto su deseo de continuar una temporada más vestido de azul.

Falcao, quien ingresó en el segundo tiempo buscando liderar la remontada de Millonarios, reconoció que el partido podría haber sido su despedida del club, aunque evitó cerrar completamente la puerta a una renovación.

Falcao se quiere quedar en Millonarios: "estamos con las ganas de buscar soluciones"

“Sí, hasta el momento podría ser el último, pero no sabemos, hay que esperar, intentar. Por parte mía y mi familia estamos con las ganas de buscar soluciones y como dije el domingo no depende de nosotros”, afirmó el atacante samario.

Las declaraciones del ‘Tigre’ rápidamente generaron ilusión entre los aficionados embajadores, especialmente por el tono esperanzador con el que habló sobre su continuidad. El máximo goleador histórico de la Selección Colombia reiteró que tanto él como su entorno familiar desean permanecer en Bogotá y seguir vinculados al equipo del que ha sido hincha desde niño.

“Sí, por ese lado sí, mi esposa ahora que tuve la oportunidad de hablar con ella, tengo el respaldo y el apoyo de mi familia, no depende de Millonarios ni mío. Hay que buscar soluciones, vamos a esperar. No hay que apresurarse”, agregó.

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Falcao también descartó que el retiro aparezca como una opción inmediata en su carrera, dejando claro que todavía se siente con motivación para continuar compitiendo al máximo nivel.

“No, no. A ver, no quiero llevar a mi familia a recorrer el mundo, estamos a gusto acá, estamos felices. No hay que adelantarse ni apresurarse a tomar decisiones. Esta semana se empezará a trabajar si es viable o no”, explicó.

Falcao llegó a Millonarios en junio de 2024

La relación entre Falcao y Millonarios siempre tuvo un componente emocional especial. Desde sus primeros años como futbolista, el delantero expresó públicamente su amor por el club capitalino y durante décadas mantuvo intacto el sueño de vestir la camiseta azul. Ese anhelo finalmente se concretó en junio de 2024, cuando el atacante fue presentado oficialmente como nuevo jugador embajador.

Su llegada marcó uno de los momentos más emotivos en la historia reciente del club. Durante su primera etapa consiguió goles importantes y alcanzó el récord como máximo goleador colombiano histórico, antes de salir temporalmente de la institución y regresar nuevamente para 2026.

Ahora, tras la dolorosa eliminación internacional, el futuro de Falcao vuelve a quedar sobre la mesa. Aunque todavía no existe una decisión definitiva, el mensaje del delantero dejó claro que la intención de seguir en Millonarios está más viva que nunca.