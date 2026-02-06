Devis Vásquez se va de la Roma y tiene nuevo club en Europa

Continúan los movimientos en el mercado de fichajes y un futbolista colombiano estaría muy cerca de tener nuevo equipo para este 2026, se trata del arquero barranquillero Devis Vásquez, quien fue fichado por la Roma en julio del año pasado, pero que poco lo ha tenido en cuenta.

El guardameta de 27 años, quien tiene contrato con la Roma hasta junio de 2027 y que ha pasado por clubes como Patriotas, La Equidad (ahora Internacional de Bogotá), Llaneros, Guaraní (Paraguay), Sheffield Wednesday, Milan, Ascali de Italia y Empoli, está cerca de emigrar al fútbol de Turquía.

Confirman el nuevo equipo de Devis Vásquez

El portero colombiano ha llegado hace poco a la ciudad de Estambul para firmar su vínculo con el Besiktas de Turquía, conjunto al que llegará en condición de préstamo hasta final de temporada y con opción de compra buscando tener más minutos en cancha, que son tan importantes para la posición de arquero y que sí tuvo en el Empoli, donde logró destacarse y llamar la atención de la Roma.

Vásquez ha llegado al fútbol de Turquía y su presencia ha generado gran expectativa en uno de los clubes más importantes de aquel país, tercero máximo ganador de ligas locales con 16, solo detrás de Fenerbahce (19) y Galatasaray (25).

Los dos colombianos con los que Vásquez se encontrará en el fútbol de Turquía

El arquero de 1.95 centímetros de estatura será otro colombiano en la liga de aquel país, que recientemente dio a conocer la llegada del delantero Yaser Asprilla, quien se unió a las filas del Galatasaray en condición de préstamo por parte del Girona de España.

El otro colombiano en la liga de Turquía es uno de los referentes de la selección nacional, se trata del defensor Davinson Sánchez, quien milita en el conjunto de ‘Los Leones’ desde septiembre del 2023.

