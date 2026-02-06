Bayern celebró el cumpleaños del Tren Valencia con emotiva imagen junto a James y Lucho

Bayern Múnich rindió un homenaje a José Adolfo ‘el Tren’ Valencia con motivo de su cumpleaños número 58, a través de una pieza gráfica publicada en su cuenta oficial de Instagram, que rápidamente generó recordación entre la hinchada y los aficionados colombianos.

El exdelantero colombiano, quien fue figura del conjunto bávaro en la década de los noventa, fue recordado como un referente histórico del club, no solo por su paso deportivo, sino por el impacto simbólico que tuvo al convertirse en el primer colombiano en vestir la camiseta del Bayern.

La imagen compartida por el club es una ilustración animada, en la que el Tren Valencia aparece como protagonista en un televisor antiguo durante un partido y también en un póster ubicado en la pared.

Uno de los elementos más llamativos de la pieza es la escena frente al televisor, donde aparecen un joven y un niño, claramente identificados como James Rodríguez y Luis Díaz, los otros dos futbolistas colombianos que han jugado en el Bayern Múnich.

La imagen del Tren Valencia junto a James y Luis Díaz

El recurso visual apunta a la transmisión generacional del legado, mostrando cómo la figura del Tren Valencia sirvió de inspiración para quienes, años después, también cumplieron el sueño de jugar en uno de los clubes más grandes del mundo.

En la pared de la ilustración también se destaca una bandera de Colombia, reforzando el mensaje de identidad y orgullo, al tratarse de los únicos tres colombianos que han defendido los colores del Bayern Múnich en su historia.

Es importante resaltar que todos conquistaron al menos un título con la institución, incluido Luis Díaz, quien lleva menos de una temporada, pero ya dejó su huella en el palmarés, fortaleciendo el vínculo entre Colombia y el Bayern.

El mensaje de Bayern al Tren Valencia por su cumpleaños

El mensaje que acompañó la publicación fue claro y emotivo: “En su cumpleaños, homenajeamos a un Tren que inspiró a varias generaciones de niños de Colombia y Latinoamérica a cumplir sus sueños de triunfar en el FC Bayern”.

Finalmente, el Bayern cerró el tributo con una frase contundente que resume el legado del exdelantero: “Muchas felicidades a Adolfo Valencia, el primer colombiano en la historia de nuestro club”, reafirmando su lugar como pionero y figura imborrable en la memoria del gigante alemán.