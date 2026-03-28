El viernes 27 de marzo, la selección Argentina, por esta doble fecha de amistosos FIFA previo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, se enfrentó con su similar de Mauritania.



El duelo, como era de esperarse, lo terminó ganando el equipo albiceleste, que está enfocado en defender el título obtenido en Qatar 2022. Pero el resultado, como se pensó en la previa, no fue amplio, fue corto. 2 a 1 acabó el encuentro.

Lea también Dibu Martínez culpó a un colombiano por baja de Argentina para el debut en el Mundial

Argentina dejó dudas

El compromiso de la escuadra entrenada por Lionel Scaloni no fue tan bueno e incluso, en varios apartados del partido, el rival supo hacer daño, cosa que muy pocos hinchas de Argentina tenían en el papel.



Tras el choque, el Dibu Martínez fue uno de los pocos jugadores de la albiceleste que habló con los medios de comunicación. El portero del Aston Villa de la Premier League de Inglaterra arremetió contra su propio equipo.

Lea también Neymar agradece, Ancelotti lo evita: polémica antes del Mundial en Brasil

Esto dijo el Dibu

"Bastante flojo la verdad. Fue uno de los partidos que peor jugamos que sea un amistoso. Faltó mucha intensidad, faltó juego, faltó velocidad. Es algo que hay que analizar y cuando nos ponemos la camiseta de la Selección hacerlo mucho mejor. Trato de aparecer cuando me toca y nos llegaron demasiado. Se ganó, tampoco al rival lo conocíamos mucho y ellos se jugaron la vida. Hay que tener un poco más de corazón", manifestó Emiliano.



El experimentado guardameta reconoció que el onceno gaucho lo pudo haber hecho mejor. En sus palabras, recogidas por TyC Sports, mencionó que el segundo tiempo estuvo falto de intensidad.

Lea también Jamaica le ganó con lo justo a Nueva Caledonia y sueña con la clasificación al Mundial

Argentina sin intensidad

"En el segundo tiempo nos faltó intensidad, hay que hacerlo mejor. Es verdad que hacía mucho no jugábamos juntos y también rotamos un poco el equipo. Ayer perdimos a Panichelli con una lesión de cruzados, nos dolió muchísimo. Capaz hoy se jugó con un poco menos con intensidad por el miedo a una lesión pero cuando nos ponemos la camiseta de la Selección hay que hacerlo mucho mejor", sentenció el Dibu, entre otras cosas más.



