Jamaica le ganó con lo justo a Nueva Caledonia y sueña con la clasificación al Mundial

Jamaica cumplió con el objetivo y derrotó 1-0 a Nueva Caledonia este jueves 26 de marzo en el estadio Akron de Guadalajara, en un duelo correspondiente al repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026.

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Resumen de Jamaica 1-0 Nueva Caledonia

El compromiso tuvo un trámite parejo en sus primeros minutos, con un conjunto oceánico que intentó competir desde el orden, frente a una selección caribeña que asumió el protagonismo con mayor posesión de balón.

A pesar de las diferencias en experiencia y jerarquía, Nueva Caledonia logró sostener el resultado durante buena parte del primer tiempo, cerrando espacios e intentando incomodar a Jamaica en salida.

Sin embargo, la resistencia se rompió antes del descanso. Fue Bailey Cadamarteri quien encontró el gol en el primer tiempo, en una acción que terminó siendo definitiva para inclinar la balanza.

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A partir de ese momento, Jamaica manejó el ritmo del partido, sin arriesgar más de la cuenta, pero manteniendo el control ante un rival que careció de herramientas ofensivas para reaccionar.

Nueva Caledonia, con un plantel en su mayoría semiprofesional, intentó adelantar líneas en la segunda parte, pero no logró generar opciones claras que pusieran en peligro el arco rival.

El equipo jamaiquino, por su parte, apostó por la solidez defensiva y la administración de la ventaja, entendiendo que el resultado corto era suficiente para asegurar la clasificación.

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Con el pitazo final, Jamaica selló su paso a una de las finales del repechaje intercontinental, quedando a un solo partido de clasificar a la Copa del Mundo.

Próximo rival de Jamaica en el repechaje

Ahora, el próximo martes 31 de marzo, volverá a jugar en Guadalajara, donde se enfrentará a República Democrática del Congo a partir de las 15:00 (hora local), en busca de un cupo en el grupo K del Mundial, donde ya esperan Portugal, Colombia y Uzbekistán.