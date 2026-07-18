'Dibu' se sinceró antes de la final: "Lloro solo, en pensar lo que hemos conseguido"

El portero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez esperó este viernes que la defensa de Argentina, que ha mostrado flaquezas, esté a la altura del sólido ataque albiceleste en la final del Mundial de 2026 ante España, la segunda consecutiva del equipo de Lionel Messi.

El arquero de 33 años ha recibido siete goles en igual número de partidos en la defensa del título ganado en Catar 2022, mientras que la ofensiva ha anotado 19 dianas.

"Atacando estuvimos muy bien y al final defensivamente todavía nos metieron (...) así que estoy deseando acabar con cero el domingo", dijo en la rueda de prensa oficial en Nueva York previa a la final del domingo.

Martínez recordó la atajada salvadora al delantero francés Randal Kolo Muani, en el minuto 123 de la prórroga de la final de Catar, con el partido empatado 3-3, que resultó fundamental para que bordearan la tercera estrella.

"Yo me puedo meter uno, dos, tres goles que la siguiente jugada soy totalmente el mismo. No me pesa la presión. Solo me trato de calzar los guantes y cuando viene digo 'Yo tengo más chance de atajarla'", apuntó.

"Tengo esa confianza en el arco, sea un partido amistoso, sea una final del mundo, tengo ese barrio adentro", agregó.

- "Prepararnos con alegría" -

Martínez aseguró que su labor como portero no se limita a atajar, sino a mantener una postura de seguridad que otorgue confianza a sus coequiperos.

"Que mis compañeros se den cuenta que el Dibu está tranquilo atrás y al final los chicos son tan buenos jugando al fútbol, son tan buenos, que yo les tengo que demostrar seguridad y tranquilidad", apuntó.

El guardameta del Aston Villa, que sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha previo al Mundial, que le duele a diario, afirmó que en el seno del grupo solo se piensa en la victoria.

Pero invitó a todo el plantel a disfrutar de la segunda final consecutiva que disputan en una Copa del Mundo.

"La verdad, a veces lloro solo, en pensar lo que hemos conseguido. Yo soy un agradecido en la vida y un agradecido en mi familia", señaló.

"Uno como futbolista profesional no se da cuenta en dónde está parado y mi mensaje a todos mis compañeros es disfrutar estos tres días, prepararnos con alegría y que las cosas pueden salir bien o mal, pero disfrutar el momento que nos va a quedar recordado para toda la vida".

- "Siempre salimos adelante" -

Uno de los líderes de la Albiceleste, el Dibu consideró que la Roja es "una gran selección" y destacó la calidad del entrenador español Luis de la Fuente.

"Tienen un gran entrenador que conoce muy bien a nuestro entrenador. No es solo Lamine (Yamal) sino tienen un gran grupo. Trabajan mucho por el equipo", expuso.

"Tiene sus armas pero nosotros realmente tenemos nuestras armas y ojalá sea un partido que el espectador pueda recordar por mucho tiempo".

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El portero destacó la resiliencia del equipo, que ha protagonizado remontadas dramáticas en la fase eliminatoria, una característica que relacionó con el pueblo argentino.

"Que nos recuerden como cualquier argentino, que somos trabajadores, que nunca nos damos por vencidos y que aunque las cosas nos cuesten, siempre salimos adelante, como lo estamos viendo en este Mundial", cerró.