Millonarios emitió comunicado oficial sobre Álvaro Montero

Millonarios oficializó este viernes la venta de Álvaro Montero, luego de que Vélez Sarsfield hiciera uso de la opción de compra del arquero guajiro. El club azul confirmó la noticia en un comunicado breve y le deseó éxito al guardameta en su nuevo paso por el fútbol argentino.

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¿Cuánto pagó Vélez a Millonarios por Montero?

Montero había sido cedido a Vélez en julio de 2025, en una operación inicial que dejó 400 mil dólares para Millonarios. Un año después, el equipo de Liniers decidió quedarse con sus derechos deportivos tras pagar 1,4 millones de dólares.

La decisión no solo asegura la continuidad del arquero en el conjunto argentino, sino que también abre la puerta a un nuevo negocio. Vélez ya tiene acordada la venta del colombiano a Boca Juniors por cerca de 4 millones de dólares.

"Millonarios FC informa que Vélez Sarsfield ha hecho uso de la opción de compra del arquero Álvaro Montero. ¡El mejor de los éxitos para Álvaro!", señaló la institución capitalina en su pronunciamiento oficial.

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Montero llegó a Vélez sin la etiqueta de titular indiscutido, pero con el paso del tiempo fue ganándose un lugar. Hoy, el portero de 31 años es una de las figuras del equipo y terminó consolidándose como una pieza confiable bajo los tres palos.

Su rendimiento también le permitió seguir en el radar de la Selección Colombia. Néstor Lorenzo lo convocó para el Mundial 2026, aunque finalmente no tuvo minutos en la competencia.

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La proyección del guardameta volvió a tomar fuerza en el último año, en parte por esa consolidación en el fútbol argentino. Vélez, que inicialmente apostó por él como una opción de mercado, terminó encontrando un arquero de rendimiento estable y ahora le saca provecho deportivo y económico.

Durante la próxima semana se espera que se haga oficial su llegada a Boca Juniors. Así, Montero cerraría una etapa en Vélez en la que pasó de ser una apuesta a convertirse en uno de los arqueros más valiosos del mercado argentino.