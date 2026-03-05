Diego Arias no se va de Atlético Nacional: ¿Qué dijo en rueda de prensa?

Atlético Nacional vivió un duro golpe luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, el equipo de Diego Arias cayó en casa contra Millonarios 1-3, y más allá de la derrota el equipo no mostró armas para hacer daño. En rueda de prensa el entrenador fue preguntado por si iba a continuar en el cargo.

Diego Arias y Nacional quedaron eliminados de la Copa Sudamericana

El equipo capitalino salió decidido a imponer condiciones desde el inicio y encontró recompensa al minuto 20 gracias a Rodrigo Contreras, quien sorprendió con un espectacular remate desde mitad de cancha que dejó sin opciones al arquero David Ospina.

El conjunto verdolaga reaccionó y logró el empate por intermedio de Nicolás Rodríguez, que aprovechó un espacio en la defensa para devolver la ilusión a la afición local. Sin embargo, antes del descanso, Contreras volvió a ser protagonista al provocar un penal que Leonardo Castro transformó en gol para el 2-1.

En el segundo tiempo, Nacional buscó el empate, pero la defensa embajadora respondió con solidez y sostuvo la ventaja hasta el final. Noche soñada para Contreras que se llevó doblete y selló la clasificación de Millonarios. Con este resultado, Millonarios se convirtió en el primer club colombiano clasificado a la fase de grupos, cuyo sorteo se realizará el 19 de marzo.

¿Decisión apresurada? Diego Arias responde por su continuidad en Nacional

En rueda de prensa le preguntaron al entrenador por su continuidad, Arias respondió: "Entiendo la frustración, el sentimiento, la tristeza que puede estar sintiendo toda nuestra gente, las personas que nos acompañaron hoy para nosotros también ha sido un golpe muy grande e invertimos demasiado tiempo, energía, esfuerzos muy grandes de todo el club para para poder organizar, armar una plantilla como la que hoy tenemos".

El técnico prosiguió: "Es un momento fuerte para nosotros, un golpe duro y creo que no es momento para sobre esa emoción que podríamos estar sintiendo, de tomar una decisión apresurada, seguramente mañana cuando estemos más tranquilos, podremos analizar profundamente, pero entiendo lo que está sintiendo la gente porque nosotros lo sentimos también".

Arias agregó sobre el tema: "Es un dolor fuerte, un golpe que no esperábamos porque lo habíamos preparado y creo que en parte del partido nos habíamos acercado ese objetivo".