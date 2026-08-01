Dimayor impuso sin piedad sanción a Millonarios tras polémico hecho ante Bucaramanga

El inicio de la Liga BetPlay de clausura trajo consigo golazos, movimientos inesperados en la tabla de posiciones y también victorias que dejaron mucho de qué hablar, tal como lo fue la de Bucaramanga sobre Millonarios en el Estadio el Campín.

Sin embargo, el protagonismo no se lo roba Bucaramanga por la victoria, sino Millonarios porque fue sancionado económicamente por la Dimayor tras permitir la participación de un menor en rueda de prensa.

Esta fue la sanción de Dimayor a Millonarios

De acuerdo con la resolución de la Comisión Disciplinaria del Campeonato, el club capitalino deberá pagar una multa de 8.754.525 pesos, al ser encontrado responsable de incurrir en la infracción contemplada en el literal f) del artículo 78 del Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol.

La decisión no está relacionada con situaciones ocurridas durante el desarrollo del encuentro, sino por un hecho que ocurrió una vez finalizó el compromiso.

Según se reveló por parte del comunicado de Dimayor, durante la conferencia de prensa posterior al partido participó un menor de edad, quien recibió el micrófono de un periodista acreditado para formular preguntas a los protagonistas de la jornada.

Frente a esta situación se dio a conocer que al periodista se le quitará su acreditación, pero también se Puso en evidencia una falla en los controles de acceso implementados por el club organizador, razón por la cual fueron sancionados con esta multa económica.

¿Cuál sería el próximo partido de Millonarios en Liga BetPlay?

El siguiente reto del equipo bogotano sería en el marco de la fecha 2 de la Liga Betplay cuando Millonarios visite a Junior de Barranquilla el sábado 1 de agosto sobre las 20:15 hora Colombia.