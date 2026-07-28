Arquero que pretendió Millonarios reveló por qué no se cerró el fichaje: “No me dejan”

Arrancaron las emociones de la Liga BetPlay 2026-II y con la primera fecha, Fabián Bustos definió a Javier Burrai como su arquero titular después de las salidas de Diego Novoa y de Guillermo de Amores. El argentino le ganó la pelea a James Aguirre, que seguramente será el suplente en el semestre.

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Sin embargo, uno de los objetivos de la institución bogotana para el puesto de arquero era nada más ni nada menos que Joan Felipe Parra que saltó del Envigado a Once Caldas y sueña con sellar el título con el cuadro caldense que lleva muchos años esperando la posibilidad de volver a ganar una estrella.

Joan Felipe Parra se convirtió en el principal objetivo en el mercado de fichajes para Millonarios. La necesidad era confirmar a sus dos arqueros y el guardameta de Once Caldas era el primero en la lista del libro de pases para los capitalinos. De hecho, iniciaron negociaciones entre las partes para intentar cerrar su contratación.

Meses después, Joan Parra explicó en diálogo con Medio Tiempo de Win Sports las razones de la caída de su negociación con Millonarios y su continuidad con Once Caldas.

¿POR QUÉ NO LLEGÓ JOAN FELIPE PARRA A MILLONARIOS?

A lo largo del mercado de fichajes apareció el interés de Millonarios por el arquero antioqueño de 26 años. Hubo negociaciones entre las partes para poder llegar a un acuerdo. Joan Parra afirmó que, “me han hablado de un interés importante por parte de Millonarios, pero todavía no existe un acuerdo que permita decir que mi llegada está encaminada”.

También indicó que, “Millonarios es un club muy importante de la liga. Estar en la capital da mucha visibilidad para la Selección Colombia y además es una institución que suele proyectar jugadores hacia el fútbol internacional”. El oriundo de El Peñol, Antioquia aseguró que igualmente está enfocado en Once Caldas.

En diálogo con Medio Tiempo de Win Sports, Joan Parra admitió que sí hubo conversaciones, “la realidad es que Millonarios siempre me tuvo como opción número uno para ellos. A lo último estuvimos en negociaciones casi mes y medio y no se pudo dar. Gracias al señor, acá en Once Caldas me dicen que quieren ser campeones y a lo último por eso no me dejan ir”.

Agregó que, “creo que han formado un muy buen equipo para formar el título”. También dejó claro que está en un equipo en el que se siente cómodo y que eso también ayudó a que no se diera su salida con destino a Millonarios.

MILLONARIOS SE DECANTÓ POR EL ARQUERO SUPLENTE DE JOAN PARRA

En el mercado de fichajes, Millonarios confirmó la llegada de Javier Burrai, arquero argentino que ya conoce Fabián Bustos a la perfección cuando coincidieron en Barcelona de Guayaquil. Burrai se quedó con la titularidad del arco albiazul. Infortunadamente en los tres partidos que ha atajado (Universitario de Deportes, Colo Colo en la pretemporada y Bucaramanga), recibió tres goles.

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No llegó Joan Felipe Parra, y sí contrataron a James Aguirre que fue el guardameta suplente de Parra en Once Caldas. El arquero santandereano no venía atajando en Manizales y fue el elegido por Millonarios para mantenerse como suplente, esta vez de Javier Burrai que será el inicialista en la mayoría del semestre.

La juventud de Joan Felipe Parra puede ser determinante para en el siguiente mercado de fichajes poder entablar alguna negociación con el guardameta que era el máximo objetivo en la portería de Millonarios.