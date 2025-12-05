Donald Trump dejó mensaje a Colombia en pleno sorteo del Mundial

Se realizó este viernes 5 de diciembre el sorteo de la Copa del Mundo de 2026 que tendrá sede en Estados Unidos, México y Canadá.

En la alfombra roja del evento, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hizo su ingreso al The Kennedy Center en Washington acompañado de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Trump se detuvo a hablar con los medios de comunicación y en palabras exclusivas para el Canal RCN y Deportes RCN le dejó un saludo a Colombia,

Inicialmente, el mandatario de Estados Unidos destacó la magnitud e importancia de la Copa del Mundo.

"Es un espectáculo mucho más grande del que nos imaginábamos, nunca habíamos visto un torneo de esta magnitud", afirmó.

Seguidamente, Trump aseguró que sí jugó fútbol, pero que no fue tan bueno como Lionel Messi.

"Si jugué, me encantó, era bueno, pero no tan bueno como Messi, pero hice lo mejor, fue divertido para mi", agregó.

Saludo de Trump a Colombia

Finalmente y antes de hacer su ingreso al The Kennedy Center, Trump le dejó un mensaje y saludo a Colombia.

"Te quiero Colombia, hola Colombia", afirmó.