Programación de la última fecha de cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II

La Dimayor confirmó la programación oficial de la última fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II, una jornada que definirá al segundo finalista del semestre. Con Deportes Tolima ya clasificado por el grupo B, la atención se centra totalmente en el grupo A, donde Junior y Atlético Nacional llegan con opciones de avanzar.

En la zona B no hay más cuentas por hacer, pues el Tolima aseguró su cupo en la final tras dominar ampliamente el cuadrangular. Por esa razón, el duelo entre Tolima y Fortaleza no tendrá que disputarse en simultáneo con Santa Fe vs Bucaramanga.

En el grupo A, la situación es distinta. Medellín y América ya están eliminados, pero Junior y Nacional se juegan el pase a la final. Por eso, los partidos Medellín vs Junior y América vs Nacional se disputarán en paralelo para garantizar transparencia deportiva.

Junior llega como líder del cuadrangular y depende de sí mismo: le basta con empatar en el Atanasio Girardot para avanzar. Incluso si pierde, clasificará siempre que Atlético Nacional no gane su partido en Cali.

Por su parte, Nacional deberá hacer un esfuerzo mayor. El equipo verdolaga está obligado a ganar por más de un gol de diferencia en el Pascual Guerrero y, además, necesitará que Junior pierda ante Medellín para poder disputar la final.

La programación comenzará el lunes 8 de diciembre a las 3:00 p. m. con el duelo Tolima vs Fortaleza en el estadio Manuel Murillo Toro, compromiso correspondiente al grupo B.

Luego, a las 5:15 p. m., se jugarán simultáneamente Medellín vs Junior en el Atanasio Girardot y América vs Nacional en el Pascual Guerrero, encuentros determinantes para definir al rival del Tolima en la gran final.

La jornada cerrará a las 7:20 p. m. con el partido Santa Fe vs Bucaramanga en El Campín, un duelo sin incidencia en la clasificación, pero que marcará el cierre de la participación de ambos equipos en el semestre.

Programación de la sexta fecha de cuadrangulares de Liga Betplay 2025-II

Lunes 8 de diciembre

Tolima vs Fortaleza

3:00 p. m.

Manuel Murillo Toro

Medellín vs Junior

5:15 p. m.

Atanasio Girardot

América vs Nacional

5:15 p. m.

Pascual Guerrero

Santa Fe vs Bucaramanga

7:20 p. m.

El Campín