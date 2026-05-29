DT de América de Cali reconoció el “partido pobre” tras la eliminación en Sudamericana

El técnico de América de Cali, David González, no ocultó su frustración luego de la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana. En la rueda de prensa posterior al compromiso, el entrenador se mostró golpeado por el rendimiento de su equipo y reconoció que el partido estuvo muy lejos de lo esperado para un duelo definitivo.

Con evidente desazón, González explicó que el planteamiento del rival terminó neutralizando las principales fortalezas ofensivas del América y dificultó completamente la construcción de juego en el mediocampo.

“Sí, ellos nos hicieron esas marcaciones casi que individuales a nuestros jugadores de los que normalmente reciben detrás de esa línea de medios del rival, nos hicieron marcación, hombre a hombre a Tomás, a en su momento, a Rafa en el segundo tiempo y no lográbamos conectar”, señaló el entrenador.

El estratega escarlata aseguró además que el objetivo desde el inicio del torneo siempre fue terminar líderes del grupo para avanzar directamente de ronda. Sin embargo, reconoció que el equipo dejó escapar una gran oportunidad en el partido decisivo.

América quedó eliminado de Sudamericana en el Pascual Guerrero

“Yo creo que desde el principio hablamos de que el grupo que nos había tocado era un grupo para ganarlo para pasar de primeros. A pesar de los altibajos y de situaciones adversas, hoy teníamos la oportunidad de conseguirlo, de pasar de primeros”, comentó González.

América llegó a la última jornada con opciones claras de clasificación, pero el desempeño colectivo dejó muchas dudas y terminó generando críticas entre los aficionados. El técnico fue especialmente autocrítico con la producción ofensiva del equipo y admitió que no estuvieron a la altura de un compromiso de eliminación internacional.

Lea también Octavos de final de la Copa Libertadores: estos son los equipos clasificados

“De pronto no de la manera más holgada posible, pero conseguirlo y al final terminamos haciendo un partido pobre, un partido... No esperamos, ni siquiera la cantidad de opciones de gol que debería uno generar ante un partido de eliminación”, afirmó el entrenador en una de las declaraciones más sinceras de la conferencia.

La eliminación representa un golpe fuerte para el proyecto deportivo del América, que había generado expectativa por su campaña continental y por la posibilidad de pelear seriamente el torneo. Ahora, el conjunto caleño deberá enfocarse completamente en la liga local mientras analiza las razones de una despedida internacional que dejó sabor amargo tanto en el cuerpo técnico como en la afición.