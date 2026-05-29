Octavos de final de la Copa Libertadores: estos son los equipos clasificados

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 llegó a su fin y quedaron definidos los 16 equipos clasificados a los octavos de final del torneo más importante del continente. Brasil volvió a demostrar su poderío con varios representantes instalados en la siguiente ronda, mientras que clubes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Chile y Colombia también lograron avanzar.

Los partidos de ida de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026 se jugarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán una semana después, entre el 18 y el 20 de agosto.

En el Grupo A, Flamengo terminó como líder con 16 puntos y una diferencia de gol de +8, seguido por Estudiantes de La Plata, que avanzó con 11 unidades. Medellín y Danubio quedaron eliminados.

El Grupo B tuvo una definición cerrada. Coquimbo Unido clasificó como primero con 10 puntos, mientras Deportes Tolima logró avanzar como segundo gracias a la diferencia de gol, dejando por fuera a Nacional.

En el Grupo C, Independiente del Valle fue uno de los mejores equipos de toda la fase con 16 puntos y +9 en diferencia de gol. Fluminense también aseguró su presencia en octavos.

Por el Grupo D, Universidad Católica lideró con 13 unidades, seguido de Cruzeiro. La sorpresa negativa fue la eliminación de Boca Juniors.

En el Grupo E, Corinthians y Platense sellaron su clasificación, mientras que Santa Fe y Peñarol quedaron fuera de competencia.

El Grupo F confirmó el avance de Cerro Porteño y Palmeiras, dejando eliminado a Junior de Barranquilla.

En el Grupo G, LDU Quito y Mirassol avanzaron con 12 puntos cada uno, mientras que el Grupo H tuvo como clasificados a Independiente y Rosario Central.

Con los octavos definidos, la Copa Libertadores entra ahora en su fase más emocionante, donde comenzarán los cruces directos en busca del título continental.

Grupo A

Flamengo: DG +8, 16 puntos.

Estudiantes: DG +5, 11 puntos.

Medellín: DG -5, 7 puntos.

Danubio: DG -8, 1 punto.

Grupo B

Coquimbo Unido: DG +6, 10 puntos.

Tolima: DG 0, 8 puntos.

Nacional: DG -2, 8 puntos.

Universitario: DG -4, 4 puntos.

Grupo C

Independiente del Valle: DG +9, 16 puntos.

Fluminense: DG 0, 9 puntos.

Bolívar: DG -3, 6 puntos.

LA Galaxia: DG -7, 3 puntos.

Grupo D

Universidad Católica: DG +4, 13 puntos.

Cruzeiro: DG +5, 11 puntos.

Boca Juniors: DG +2, 7 puntos.

Alianza Lima: DG -12, 0 puntos.

Grupo E

Corinthians: DG +7, 11 puntos.

Platense: DG +7, 10 puntos.

Santa Fe: DG -3, 4 puntos.

Peñarol: DG -3, 3 puntos.

Grupo F

Cerro Porteño: DG +4, 13 puntos.

Palmeiras: DG +5, 11 puntos.

Sporting Cristal: DG -3, 6 puntos.

Junior: DG -6, 4 puntos.

Grupo G

LDU Quito: DG +5, 12 puntos.

Mirassol: DG +3, 12 puntos.

Lanús: DG -4, 6 puntos.

Always Ready: DG -4, 3 puntos.

Grupo H

Independiente: DG +5, 13 puntos.

Rosario Central: DG +8, 13 puntos.

Universidad Católica: DG +1, 6 puntos.

Libertad: DG -14, 0 puntos.