Duro golpe para el City de Pep en la Carabo Cup

A semanas de una nueva final en Wembley, el Manchester City se encontró con un obstáculo inesperado fuera del campo. No fue una lesión ni una sanción disciplinaria, sino una norma administrativa que golpea directamente la planificación del equipo.

Pep Guardiola, visiblemente molesto, intentó buscar una solución de última hora. Sin embargo, la respuesta fue clara y dejó al técnico español sin margen de maniobra.

Una regla que deja fuera al nuevo fichaje

Marc Guéhi, reciente incorporación invernal del City y llamado a liderar la defensa, no podrá disputar la final de la Carabao Cup ante el Arsenal. La normativa de la English Football League establece que un jugador solo puede actuar en la competición con más de un club si fue inscrito antes del cierre del mercado o antes del partido de ida de las semifinales.

El central inglés llegó al Etihad seis días después de la victoria ante Newcastle en la ida, por lo que quedó automáticamente inhabilitado. El contraste es evidente con Antoine Semenyo, quien sí fue registrado a tiempo y podrá jugar el duelo decisivo tras haber sido oficializado antes de ese encuentro.

Guardiola protesta, pero la EFL es inflexible

El técnico catalán no ocultó su inconformidad y aseguró que el club intentará elevar una petición formal para modificar la decisión. “No entiendo que un jugador que ya es nuestro no pueda disputar la final”, expresó, insistiendo en que la inversión realizada pierde sentido si el refuerzo no puede participar en los partidos más importantes.

No obstante, desde Inglaterra la postura es firme. De acuerdo con reportes locales, la EFL no contempla excepciones, argumentando que la norma ya fue flexibilizada al inicio de la temporada para permitir inscripciones múltiples antes de semifinales. Cambiarla ahora sentaría un precedente que el organismo no está dispuesto a asumir.

Así, el City deberá afrontar la final sin uno de sus refuerzos clave y Guardiola tendrá que reorganizar su defensa con las piezas disponibles. Un contratiempo administrativo que pesa tanto como una baja deportiva.

En Wembley no solo se jugará un título, también quedará la sensación de que, esta vez, las reglas le cerraron la puerta al técnico español antes de que rodara el balón.