Duván Vergara puso fin a los rumores: revelan en qué equipo jugará tras el Mundial

Sin duda alguna, los hinchas de América se ilusionan en cada mercado de fichajes con la posibilidad del regreso de Duván Vergara que salió de la institución escarlata para recibir una nueva oportunidad en Argentina con el Racing Club de Avellaneda que ha salido de buena manera con Gustavo Costas como entrenador.

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A Duván Vergara le queda afrontar tres partidos más, dos en Copa Sudamericana cuando Racing se mida contra Caracas e Independiente Petrolero y en Copa Argentina frente a Defensa y Justicia el 30 de mayo justo antes de que empiece el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Antes de que acabe la primera mitad del 2026, el nombre de Duván Vergara ha llamado mucho la atención en la Liga BetPlay 2026-II con el Deportivo Independiente Medellín, Millonarios y América de Cali que siempre tiene interés por el extremo monteriano. No obstante, se confirmó el futuro del ex Rosario Central.

CONFIRMAN EL FUTURO DE DUVÁN VERGARA: ¿VOLVERÁ A LA LIGA BETPLAY?

Sin duda alguna, el nombre de Duván Vergara toma mucho protagonismo en el mercado de fichajes con la posibilidad en la Liga BetPlay. El extremo ha sonado en el Deportivo Independiente Medellín, pero su futuro seguiría ligado al balompié de Argentina.

Al Medellín le interesa contar con el cordobés, pero no lo tienen fácil por la intención que tiene Racing de seguir contando con el extremo que, si no llega una oferta atractiva que pueda cambiar la opinión del club argentino, todo indica que su futuro estará en la ‘Academia’.

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Harold Caicedo, periodista de Zona Libre de Humo escribió en su cuenta de X que tuvo una conversación con alguien de Racing y la conclusión sobre el tema de Duván Vergara y su futuro es que no hay ninguna posibilidad de que el colombiano regrese a la Liga BetPlay o tome otro destino.

Bajo ese panorama, Duván Vergara seguir vistiendo los colores de Racing de Avellaneda para el segundo semestre del 2026 después del Mundial. El extremo derecho no se movería de Argentina y lucharía por títulos en la Copa Sudamericana como sucedió con Juan Fernando Quintero en 2024 y en el campeonato local con la Primera División de Argentina y la Copa Argentina.

LAS ESTADÍSTICAS DE DUVÁN VERGARA CON RACING DE AVELLANEDA EN EL 2026

Con esta información de Harold Caicedo, el futuro de Duván Vergara seguirá conectado con la ‘Academia’ en busca de afianzarse y de mejorar los números que ha conseguido a lo largo de lo que va de la primera parte del 2026. El colombiano no ha tenido tanto impacto goleador, pero siente el cariño de la hinchada y del club para continuar.

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A lo largo del 2026 y con tres partidos que restan para finalizar el primer semestre, Duván Vergara suma 16 juegos y dos goles con Racing. Por su impacto goleador en anteriores años, sus números deberían ser mejores. La ‘Academia’ seguirá contando con el ex América de Cali cerrando todos los rumores que han aparecido con la Liga BetPlay como el torneo interesado en ficharlo.

Racing cree que Duván Vergara tiene todavía cosas por hacer en la institución y no piensan en dejar salir al extremo colombiano rumbo a la Liga BetPlay o a otro destino. Sin embargo, el ex Rosario Central tendrá que mejorar sus números y afianzarse en la titularidad, pues solo ha jugado seis partidos como titular en esta temporada.