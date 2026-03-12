El futuro de Duván Zapata es incierto: ¿Saldrá de la Serie A?

Duván Zapata no ha tenido la mejor de sus temporadas, pues le ha costado regresar al ritmo de competencia, luego de superar una dura lesión en su rodilla. Las calificaciones del colombiano en esta temporada no son las mejores, sumándole que en goles, no ha tenido el mejor de los rendimientos.

Hay que devolvernos a octubre del 2024, cuando Duván Zapata sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior, que lo tuvo fuera de las canchas por más de un año. Durante ese proceso de recuperación, estuvo todo el cuerpo médico apoyándolo.

Adicionalmente, recibió el respaldo por parte del Torino: a mediados del 2025 le renovaron su contrato hasta junio del 2027. Sin embargo, la temporada que ya va por más de la mitad, no ha sido benévola y Duván Zapata se ha estancado, el rendimiento ha estado lejos de lo pactado y esperado.

Lea también Duván Zapata se iría del Torino en 2026: tres equipos interesados en su fichaje

Duván Zapata, lejos de las canchas y el nivel esperado

Duván Zapata lleva 22 partidos disputados esta temporada, en lo que corresponde a la Serie A. Ahora, teniendo en cuenta el rendimiento del colombiano y una clausula que tiene en su contrato, su salida del Torino podría darse.

De acuerdo con información de Tuttomercato, en Torino pusieron una cláusula, en caso de que el rendimiento del colombiano no estaba cerca de las expectativas “se reservó el derecho a decidir unilateralmente si rescindía el contrato de Zapata un año antes”.

En caso de que Torino activa esa clausula de rescisión de contrato, a Duván Zapata le pagarían una suma cercana al millón de euros. Esto el permitiría al club liberarse del pago de salario, que es cercano a los 3 millones de euros.

Los números de Duván Zapata con Torino

Duván Zapata ha disputado un total de 64 partidos con el Torino, en las 3 temporadas que lleva con el elenco. En total, ha anotado 17 goles, solo por Serie A.