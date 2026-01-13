Duván Zapata se iría del Torino en 2026: tres equipos interesados en su fichaje

Duván Zapata sigue siendo uno de los referentes del Torino en la Serie A de Italia. El conjunto italiano ha visto al colombiano como uno de los futbolistas que siguen siendo diferenciales, pero su estadía estarías cerca de terminar en el cuadro vinotinto.

Tras una larga etapa en Turín pasada por las lesiones y la poca regularidad, el atacante con pasado en la Selección Colombia podría estar cerca de terminar su etapa en el club. Desde Europa se ha revelado que hay tres equipos interesados en su fichaje.

Zapata estaría cerca de tener una salida y sus opciones serían dos equipos del fútbol italiano y una alternativa en suelo turco. El cafetero tendría chance de sumarse a Genoa, Pisa o Besiktas.

Para Duván su protagonismo en el equipo se ha ido reduciendo significativamente. El atacante, que se ha erigido como un goleador importante en Atalanta y otros clubs europeos, busca chances para marcar un relanzamiento en su carrera deportiva.

A pesar de no estar en su mejor estado de forma para mantenerse como goleador del equipo, el vallecaucano quiere seguir contando como un referente y alternativa de los italianos.

Zapata tiene en mente que para marcar las diferencias en el campo de juego la obligación pasa por sumar minutos, ritmo y continuidad. Con una expectativa de pocos años para sellar su paso por Europa, el vallecaucano quiere despedirse peleando la titularidad hasta el final.

Por ahora, el delantero estudia las opciones de cambiar de equipo en el mercado de fichajes de invierno. Entre la alternativa del fútbol turco y otro club en Italia, el jugador solo quiere minutos y ritmo al cierre de su carrera.