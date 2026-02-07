Ecuador vs Argentina EN VIVO HOY sábado 7 de febrero - Sudamericano sub 20 Femenino

Ecuador y Argentina se enfrentarán este sábado en un compromiso correspondiente a la segunda jornada del grupo B del Campeonato Sudamericano Femenino sub 20, en un duelo que promete ser uno de los más equilibrados de la fecha.

La selección ecuatoriana llega al encuentro tras un estreno exigente, en el que cayó 3-2 frente a Brasil, aunque dejó buenas sensaciones pese al resultado y mostró capacidad para competir ante rivales de peso.

Lea también Bolivia vs Brasil EN VIVO HOY sábado 7 de febrero - Sudamericano sub 20 Femenino

Por su parte, Argentina hará su debut en el certamen, luego de haber descansado en la primera jornada, por lo que el partido marcará su primera prueba real en la fase de grupos.

Con estos antecedentes, se espera un duelo parejo, sin un favorito claro, en el que ambos equipos buscarán dar un golpe de autoridad y empezar a perfilar sus aspiraciones en el Sudamericano femenino sub 20.

Ecuador vs Argentina: cómo VER EN VIVO HOY sábado 7 de febrero

El partido Ecuador vs Argentina por la segunda fecha de la fase de grupos del Sudamericano Femenino sub 20 se jugará este sábado 7 de febrero a partir de las 16:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en DirecTV, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

España: 23:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 15:00