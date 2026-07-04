Eduardo Luis y Juan Felipe Cadavid entrenan con la Selección Colombia antes de Ghana

Falta poco para que inicie un nuevo capítulo en la historia de los Mundiales para la Selección Colombia, el cual será contra la Selección de Ghana en el Estadio de Kansas.

El equipo comandado por Néstor Lorenzo llega con la fe intacta y un historial que lo respalda desde el principio del certamen. Colombia no dará el "brazo a torcer" y lo demuestra desde el calentamiento en donde hasta los comentadores, Eduardo Luis y Juan Felipe Cadavid forman parte de él para llenarlos de buena energía.

Eduardo Luis y Cadavid calientan con la Selección Colombia

Se aproxima el cierre de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial y uno de los compromisos más emocionantes de la jornada es el de la Selección Colombia contra Ghana, el cual se llevará a cabo en el Estadio de Kansas City el viernes 3 de julio.

El conjunto 'tricolor' llega como protagonista y tiene toda la presión de la clasificación encima, no solo por parte de los fanáticos, sino incluso por sus propios rivales, ya que ha sido destacado por incluso directores técnicos como Luis de la Fuente, el estratega de España.

La ilusión con el equipo de Lorenzo está intacta y hasta los propios comentadores de RCN lo saben, por lo que entraron al terreno de juego de la 'tricolor' durante el calentamiento.

Ahora todo dependerá de los 11 inicialistas, de hacerle un partido de igual a igual al equipo comandado por Carlos Queiroz.