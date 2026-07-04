Así recibió 'El Tigre' a Colombia en el estadio de Kansas para enfrentar a Ghana en el Mundial

La Selección Colombia afronta un nuevo desafío en la Copa del Mundo 2026 enfrentando este viernes 3 de julio a Ghana en partido válido por los dieciseisavos de final que tiene sede en Kansas City.

A falta de una hora para el duelo, la delegación del equipo nacional arribó al también llamado Arrowhead Stadium, en donde fueron recibidos por una multitud que colmó las tribunas.

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Así recibió 'El Tigre' a la Selección Colombia

En el camino desde el bus hasta el vestuario, los integrantes de la Selección Colombia también se encontraron con 'El Tigre' de RCN, quien les manifestó no solo su apoyo, sino que el de todo un país que espera una victoria para seguir avanzando en la Copa del Mundo..

Colombia Vs Ghana EN VIVO: hora y cómo los 16avos de final de la Copa del Mundo

El partido entre la Selección Colombia contra Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo se disputa este viernes 3 de julio a partir de las 8:30 de la noche en el estadio de Kansas City.

El compromiso tendrá transmisión EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN desde las 6:30 de la tarde. Toda las emociones del duelo también se pueden seguir EN VIVO por la APP de Canal RCN y por el canal de YouTube del Canal RCN.

Así llega Colombia al partido contra Ghana

La Selección Colombia llega al partido contra Ghana, después de liderar el grupo K de la Copa del Mundo con siete puntos, luego de haber derrotado a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo. El equipo nacional, además, empató con Portugal.

Según dio a conocer el director técnico Néstor Lorenzo, Colombia no tiene jugadores inhabilitados ni lesionados.