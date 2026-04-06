Eduardo Méndez, preocupado por el poco acompañamiento de los hinchas de Santa Fe

El máximo dirigente de Independiente Santa Fe volvió a encender la polémica. Previo al debut del cuadro cardenal en la Copa Libertadores, Eduardo Méndez dejó ver su preocupación por lo que será este partido, y no precisamente por lo deportivo, sino por lo que ha sido la venta de boletería para el debut en el torneo internacional.

A pesar de los últimos resultados obtenidos en liga, la dirigencia de Independiente Santa Fe confía en que los aficionados acompañen al equipo en lo que será el juego contra Peñarol por Copa Libertadores. Sin embargo, el accionar de los aficionados ha comenzado a preocupar al presidente de las toldas rojas.

Eduardo Méndez: “La gente no quiere acompañarnos”

En entrevista con Win Sports, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, aseguró que hay preocupación por la baja venta de boletería para el juego por Copa Libertadores, pues a pesar de que la venta de abonos fue “aceptable”, la dirigencia espera un acompañamiento masivo de todos los leones.

“La venta de abonos fue aceptable; lo que está flojo es la venta de boletería, la gente no quiere acompañarnos; esperamos que reaccionen en estos días y que tengamos buena asistencia”, aseguró el entrenador a pocos días de lo que será el juego por el torneo internacional.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Eduardo Méndez envía este tipo de mensajes a los aficionados cardenales, pues en torneos pasados, el dirigente ha pedido a los hinchas que acompañen más al equipo, teniendo en cuenta que la venta de boletería es un gran soporte económico para el club en sus finanzas.

El pedido del presidente de Santa Fe a los hinchas en Copa Libertadores

Por otro lado, el dirigente del cuadro bogotano hizo solicitud especial a todos los seguidores previo a los partidos de Copa Libertadores, dejando claro que es para evitar sanciones económicas, pues Conmebol ha estado muy estricta por los temas de racismo e insultos a los rivales.

“Nosotros hemos solicitado a nuestra hinchada y ya hablamos con las barras que el grito que dicen cuando el arquero rival va a sacar no lo hagan. Es para evitar sanciones, ya Conmebol nos sancionó en el torneo pasado con quince mil dólares. Si lanzan el madrazo nos van a perjudicar y seguramente nos van a sancionar”, aseguró el presidente de Independiente Santa Fe.