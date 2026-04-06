Santa Fe vuelve a la Libertadores en Bogotá: ¿Hace cuánto no la jugaba?

Inicia abril y es el momento para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Los clubes colombianos ya conocen su camino en la competición, iniciando la primera jornada entre el martes y jueves.

Uno de los equipos que estará arrancando su participación internacional, es Independiente Santa Fe, que recibirá a Peñarol en el estadio El Campín. El sorteo de la competición dejó a los cardenales en la zona de los uruguayos, junto a Corinthians de Brasil y Platense de Argentina.

Los resultados recientes de Santa Fe dejan algunas dudas, pese a que su funcionamiento en la cancha ha mejorado, teniendo en cuenta lo hecho en Liga BetPlay. Ahora, el elenco de Repetto tendrá que arrancar de la mejor forma la fase de grupos

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Debutar en Bogotá les dará esa oportunidad de sacar la ventaja, no solo por la localía, sino el tema de la altura, al ser el único de los clubes que juega por encima de los 2 mil metros. Santa Fe regresa a una fase de grupos de Copa Libertadores, pues no la disputaba desde el 2021. Sin embargo, esa edición tuvo algunos detalles que cambiaron el camino de los cardenales.

Santa Fe volverá a disputar la Copa Libertadores en Bogotá

Para esa edición, Santa Fe no pudo jugar sus partidos en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en Bogotá. Esto, debido al tema del Covid-19 y el estadio El Campín no estuvo habilitado por parte de las autoridades locales.

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Ante esto, Santa Fe usó a Armenia, Asunción en Paraguay y Ambato en Ecuador, como sedes para sus juegos de local. Y es que hay que devolvernos al 2018, para recordar el juego más reciente de los cardenales en Bogotá, por la Copa Libertadores.

Santa Fe no jugaba Copa Libertadores en Bogotá desde el 2018

Independiente Santa Fe integró la fase de grupos en el 2018 junto a River Plate, Flamengo y Emelec. El partido más reciente por la competición disputado en Bogotá, fue ante River Plate, el 3 de mayo del 2018, donde los leones perdieron 0 a 1, con anotación de Lucas Pratto.