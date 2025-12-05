¿El amistoso Colombia vs. Portugal se juega o no?

De acuerdo con el sorteo del Mundial 2026, Colombiay Portugal fueron alineados en el Grupo K, un duelo inédito que en ninguna categoría se ha presentado, pero que ya se había comentado con posibilidades para disputarse en un amistoso para el próximo año previo a la cita orbital.

Pues bien, ante la noticia de que estas dos selecciones compartirán la zona en el Mundial 2026, hay dudas sobre la posibilidad de que este partido se juegue o no en la próxima fecha FIFA que se llevará a cabo en marzo del próximo año.

Lea también: Mundial 2026: así quedaron los grupos tras el sorteo

Colombia ya no jugaría contra Portugal

Lo más lógico es que el equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo cancele toda chance de jugar contra el equipo luso en la fecha FIFA de marzo, pues es un rival que enfrentará en el Mundial 2026 y por lo general se evitan duelos amistosos entre selecciones que se verán en las canchas de la cita orbital.

Así las cosas, los aficionados que tenían la expectativa de ver a la selección cafetera contra el equipo de Cristiano Ronaldo, lo podrán ver en un partido oficial, nada más y nada menos que en un Mundial de Fútbol.

¿Cuáles serían los amistosos de Colombia previo al Mundial?

A falta de confirmación oficial, el equipo liderado por Luis Díaz y James Rodríguez ya tendrían listos sus partidos preparativos previos a la cita orbital que se jugará a partir del 11 junio del 2026.

Ya había llegado reportes de las conversaciones que la Federación Colombiana de Fútbol tenía con la Selección de Croacia, además, en territorio francés ya habían asegurado el amistoso del cuadro galo contra el equipo colombiano, duelos de alta envergadura que pondrán a prueba al conjunto ‘Tricolor’.