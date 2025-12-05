Mundial 2026: este es el 'grupo de la muerte'

Se realizó el sorteo de la fase de grupos y uno de estos quedó claramente marcado como el 'grupo de la muerte' del Mundial 2026. La combinación de un cabeza de serie sólido, un rival de jerarquía ubicado en el segundo bombo y un tercer equipo con poder competitivo dejó una zona que seguramente será muy competitiva.

Inicialmente, había menor probabilidad de tener un grupo con la dificultad de mundiales anteriores, puesto que al haber 48 selecciones hay varias debutantes y combinados de poca tradición. Aun así, hay una zona que llama la atención con miras al 2026.

¿Cuál es el grupo de la muerte del Mundial 2026?

Tal grupo es el conformado por: Francia, Senegal, Noruega y un procedente del repechaje.

El primer factor que lo convierte en el grupo más exigente es la presencia de Francia, una de las mejores selecciones del mundo -tercera en el ranking FIFA- que atraviesa un buen momento y que fue campeona y subcampeona, respectivamente, en los dos mundiales más recientes.

A ese panorama se suma Senegal, que se ha convertido en un habitual en los mundiales, y que podría dar la sorpresa teniendo en cuenta su potencia física y el proceso que lleva desde hace varios años.

El cuarto integrante, procedente del bombo 4, aún se desconoce, pues llegará de una de las repescas intercontinentales, más precisamente de la que arrojará a un ganador entre Bolivia, Irak y Surinam.

Así, este grupo se perfila como el más cerrado y equilibrado de la primera fase. Hay que tener en cuenta que a 16avos. de final avanzarán las dos mejores de cada grupo y las ocho mejores terceras.

Cabe recordar que en esta edición del torneo no podrá haber selecciones de una misma confederación, exceptuando a la UEFA -que tiene más de doce participantes como para ser distribuidas en zonas diferentes-; también será posible repetir confederación si la selección procede de el repechaje.