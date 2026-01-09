El Bayern le traería competencia a Lucho: Directo desde la Copa África

Mientras la Bundesliga se prepara para retomar su actividad tras el parón invernal, en las oficinas del Bayern Múnich el foco ya no está únicamente en lo inmediato. La planificación deportiva del gigante bávaro mira más allá del cierre de temporada y empieza a trazar líneas claras para el mercado de verano, una ventana que podría traer movimientos importantes en la estructura del equipo.

Con Vincent Kompany afianzado en el banquillo y el club encaminado a otro título liguero, la dirigencia entiende que el siguiente paso pasa por fortalecer zonas puntuales del campo. Una de ellas, sin ruido mediático pero con análisis interno, es el frente ofensivo por las bandas.

Lea también La UEFA confirmó nueva sanción para el Bayern Múnich de Luis Díaz

Una posición fuerte, pero sin relevo natural

Luis Díaz se ha consolidado como una pieza fija en el esquema de Kompany. Su impacto, regularidad y desequilibrio lo han convertido en titular indiscutido, pero puertas adentro existe una preocupación, no hay un suplente de peso que pueda disputarle el puesto o cubrirlo con garantías en caso de rotación o lesión.

Así lo dejó entrever el periodista Christian Falk en el podcast Bayern Insider de Bild, al señalar que detrás del colombiano no hay un jugador capaz de ofrecer una competencia real. Ese diagnóstico activó a la dirección deportiva, encabezada por Max Eberl, que ya trabaja en alternativas para reforzar esa banda sin desarmar el once base.

Lea también El Barcelona va por jugador del Bayern: No es Luis Díaz

Diomande y El Mala, los nombres sobre la mesa

El primer nombre que seduce al Bayern es el de Yan Diomande. El extremo marfileño de 19 años ha tenido un impacto inmediato en el RB Leipzig, donde cumple una función muy similar a la de Luis Díaz, juega por izquierda con perfil cambiado, explota el uno contra uno y busca constantemente el remate hacia el centro.

En su primera temporada en el fútbol alemán, Diomande ya suma siete goles y tres asistencias en 16 partidos, doce de ellos como titular. Su rendimiento no solo llamó la atención del Bayern, sino que también lo llevó a ser convocado a la Copa Africana de Naciones, confirmando su crecimiento acelerado en la élite.

El segundo nombre que aparece en la lista es el de Said El Mala, actualmente en el Colonia. Aunque su fichaje sería más complejo por su contrato vigente hasta 2030 y la ausencia de una cláusula de rescisión, su versatilidad ofensiva resulta atractiva para el cuerpo técnico. En la presente campaña registra seis goles y dos asistencias, números que lo posicionan como una alternativa sólida y menos explosiva, pero más polivalente.

Bayern Múnich no cuestiona el rol de Luis Díaz, pero sí entiende que para sostener su competitividad necesita elevar el nivel interno de la plantilla. La búsqueda de competencia para el colombiano responde más a una lógica de exigencia que a una urgencia deportiva. Con Diomande y El Mala en el radar, el club bávaro empieza a preparar un verano en el que las bandas podrían vivir ajustes clave, mientras Lucho se mantiene como referencia ofensiva de un equipo que aspira a dominar en Alemania y Europa.