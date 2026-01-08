El Barcelona va por jugador del Bayern: No es Luis Díaz

El Barcelona que está pasando por un momento de gracia, viene de hacer un mes de diciembre perfecto, ganando todos los partidos y de golear 5-0 al Athletic Club de Bilbao en las semifinales de la Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí.

Sin embargo, pese al gran momento del equipo, los rumores de llegadas siguen sonando y con Joao Cancelo casi que confirmado como nuevo jugador culé, ahora la directiva de la ciudad condal iría por un compañero de Luis Díaz para reforzar el centro del campo.

El jugador termina contrato en junio

Pensando en aligerar costos el Barcelona buscaría un mediocampista del Bayern Múnich que termina contrato el 30 de junio de 2026, por lo que en caso de no llegar a un acuerdo con el conjunto el bávaro podría salir libre hacia el destino que quiera, es por eso que tanto Laporta como Hansi Flick ven con muy buenos ojos la contratación de un mediocampista alemán que logró sacar su mejor versión bajo la dirección técnica, precisamente, del actual entrenador del Barcelona.

El centrocampista que interesa es nada más y nada menos que Leon Goretzka, el alemán de 30 años que ha estado toda su carrera en la Bundesliga está próximo a terminar su contrato con el Bayern y no vería con malos ojos probar suerte fuera de su país natal y es por esto que el Barcelona aparece como una opción atractiva.

Goretzka es un típico volante "ocho" un box to box clásico que ayuda en defensa pero que también se anima a acompañar en ataque, con mucha presencia en área rival y con un físico superlativo que le permite además de estos desplazamientos largos un sacrificio y entrega todo el partido.

Sobrepoblación en el mediocampo culé

La única razón por la que se complica la llegada del alemán es precisamente el actual mediocampo culé, con Frenkie De Jong y Pedri como fichas inamovibles para Flick, Goretzka llegaría con un rol de revulsivo, cosa que no caería muy bien en el entorno del jugador. Además el Barcelona en este momento tiene muchos jugadores disponibles para tres posiciones, por lo que debería vender para no sobrecargar la plantilla.

Uno de los puntos más fuertes del equipo es justamente el mediocampo en donde además de los dos titulares salen opciones como Fermín López, Dani Olmo, Marc Bernal, Marc Casadó, Dro Fernández o el mismo Eric García que se ha vuelto un comodín para el equipo. Con esta cantidad de jugadores la llegada de Goretzka no solo aumentaría la competencia sino que dejaría a los juveniles con menos oportunidades, sabiendo que el desarrollo de estos es un pilar fundamental para la institución.

Si bien a día de hoy todo son especulaciones, la llegada de Goretzka a Barcelona no se ve como un fichaje muy viable, además de la cantidad de jugadores, el mediocampista alemán ya habría manifestado a inicio de temporada la voluntad de quedarse en el equipo y junto a Upamecano y Gnabry serían los primeros en ser renovados en este 2026.