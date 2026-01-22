El Chicho 'bendijo' a Kevin Serna en su carrera por llegar a Boca Juniors

Marino Hinestroza protagonizó la novela del mercado de fichajes con Boca Juniors. El equipo xeneize no pudo concretar el pase del colombiano, a pesar de la disposición del jugador por llegar a Argentina. Con apenas un refuerzo confirmado, con la caída de Marino, surge un supuesto acercamiento con otro delantero cafetero por el que estarían dispuesto a dar el mismo monto que se ofreció por Hinestroza.

Vasco da Gama no titubeó y decidió aceptar las condiciones que Nacional pactó para cerrar el fichaje del talentoso extremo. Los titulares de prensa relataron el papelón por el fichaje. Una diferencia económica habría impedido llegar al feliz acuerdo.

Kevin Serna, delantero colombiano que actualmente juega en Fluminense

Luego del pase caído de Marino Hinestroza, Boca reactivó su búsqueda de extremos. En ese contexto, apareció con fuerza el nombre de Kevin Serna, delantero colombiano que actualmente juega en Fluminense.

TyC Sports confirmó que la directiva de Boca presentó una oferta inicial por el colombiano de 28 años, quien en la última temporada sumó 67 partidos oficiales, con 13 goles y 8 asistencias, números que lo consolidaron como una pieza habitual en Fluminense.

"Tiene muchas habilidades, muy rápido, muy veloz y que tiene una particularidad y es que te puede jugar en muchas posiciones"

Cualquier fichaje colombiano a Boca Juniors tiene que contar con la bendición de uno de los históricos vistiendo esa camisa, Mauricio Chicho Serna es una voz autorizada y sobre todo, con su cercanía a la dirigencia del equipo, juega un papel crucial en las negociaciones del club.

Mauricio Chicho Serna agregó sobre la nueva ilusión xeneize por un jugador cafetero: “Cuando llegó a Alianza Lima me pasaron material de él, me lo referenciaron, vi cosas muy interesantes, es un jugador que tiene muchas habilidades, muy rápido, muy veloz y que tiene una particularidad y es que te puede jugar en muchas posiciones en el frente de ataque”.

El ex mediocampista fue cauteloso en las palabras que tuvo con la posibilidad de llegar a Boca: “Esta el rumor de ir a Boca, ojalá, sobre todo por ser colombiano, porque ya tiene la experiencia de jugar en la Selección de mayores y porque juega en un club grande y la exigencia de Boca es de un club grande y creo que le vendría bien al club poder contar con él”.