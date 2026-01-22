Vasco da Gama piensa en grande cuando habla del futbolista colombiano Carlos Andrés Gómez, quien se convierte en una de las apuestas a largo plazo del club brasileño. Los rumores son ciertos, la serie A toca la pureta del colombiano.

Reciente renovación de Carlos Gómez, con miras a una venta a corto plazo

El atacante, con pasado reciente en el fútbol francés, firmó un contrato que lo vincula con la institución de Río de Janeiro hasta enero de 2031, en una negociación que refuerza el proyecto deportivo del histórico equipo carioca.

A través de un comunicado, el club confirmó que la transferencia se concretó tras llegar a un acuerdo con el Rennes, quien fuera propietario de su pase. Gómez, de destacada proyección, ha venido consolidándose en el fútbol internacional gracias a su velocidad, capacidad de desequilibrio y aporte colectivo en el frente de ataque.

En el balance más reciente de su rendimiento, el colombiano ha disputado 22 compromisos oficiales, en los que registró ocho asistencias y convirtió un gol, cifras que reflejan su incidencia en el juego más allá de las estadísticas goleadoras.

Rendimiento que no pasa desapercibido para Néstor Lorenzo: jugador de Selección Colombia, con miras al Mundial 2026

Su evolución no ha pasado desapercibida para Néstor Lorenzo y en el entorno de la Selección Colombia. El cuerpo técnico sigue de cerca su desempeño, considerándolo una alternativa válida dentro del proceso de renovación del combinado nacional, especialmente con miras a la Copa del Mundo.

Con la camiseta tricolor, Carlos Andrés Gómez ya suma tres apariciones y dos anotaciones, números que respaldan su proyección y alimentan las expectativas sobre su rol futuro en el equipo nacional, ahora respaldado por un nuevo desafío en el fútbol brasileño.

"Hace unos días, además de Rayan, la Serie A también mostró interés en Andrés Gómez"

Lea también Vasco Da Gama confirmó la compra de jugador de la Selección Colombia

El medio local que cubre a los cariocas, NTVascainos, asegura que la compra se da por el gran interés que surgió por parte de varios equipos: “Para protegerse de futuras ofertas, el Vasco ha activado su opción de compra por Andrés Gómez. Hace unos días, además de Rayan, la Lazio también mostró interés en Andrés Gómez”.

Los procesos se aceleraron, el medio señala que su rendimiento ya había hecho tomar la decisión de ejercer su compra, los brasileños esperan que el interés por el jugador aumente principalmente después del Mundial de 2026.