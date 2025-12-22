Logo Deportes RCN Vertical
Bayern Munich

El plan de Bayern Múnich con Luis Díaz: Lorenzo y Colombia celebran

Lucho ha sido uno de los jugadores con más minutos sumados en la temporada 2025/2026 con Bayern Múnich.
Daniel Zabala
Lucho Díaz, figura del Bayern Múnich
Lucho Díaz, figura del Bayern Múnich // AFP

El colombiano Luis Fernando Díazcerró un brillante 2025 en el que celebró el título de la Premier League con la camiseta de Liverpool y posteriormente se registró su cambio de equipo al ser fichado por el Bayern Múnich de la Bundesliga.

En el gigante de Baviera, Lucho se ha convertido en pieza clave del entrenador belga Vincent Kompany al ser un indiscutido titular y además, teniendo en cuenta las participaciones en gol que ha tenido en Bundesliga, Champions League y Copa de Alemania.

Durante la temporada 2025/2026, Díaz registra 13 goles y siete asistencias en 22 partidos.

El plan de Bayern Múnich con Luis Díaz

Después de golear en condición de visita a Heidenheim con marcador de 4-0, el Bayern Múnich disfrutará de algunos días de descanso, teniendo en cuenta el parón de invierno.

El entrenador Vincent Kompany le dará 12 días de descanso a todo el plantel de jugadores y se espera que retornen a los trabajos el sábado 3 de enero de 2026.

Lucho y sus compañeros cumplirán con pruebas físicas y el primer trabajo en campo se realizará el 4 de enero.

Posteriormente, el martes 6 de enero Bayern Múnich jugará un partido amistoso frente al FC Red Bull Salzburg.

Después de la mini pretemporada, el equipo del colombiano afrontará una exigente reanudación de la campaña con doble actividad por tres semanas.

Calendario de Bayern Múnich en enero de 2026

11 de enero
Bayern Múnich Vs VfL Wolfsburg

14 de enero
FC Köln Vs Bayern Múnich

17 de enero
RB Leipzig Vs Bayern Múnich

21 de enero - Champions League
Bayern Múnich Vs Royale Union Saint-Gilloise

24 de enero
Bayern Múnich Vs FC Augsburg

28 de enero - Champions League
PSV Eindhoven Vs Bayern Múnich

