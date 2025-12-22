Lamine Yamal, hincha de Luis Díaz y Colombia: video confirma todo

Barcelona ha reinado toda la temporada en la Liga de España con números avasallantes, pese a que arrancó distanciado del Real Madrid que había tomado la ventaja inicial. Aprovechando tropiezos de su acérrimo rival, recuperaron la punta y con goleadas cerraron el 2025 como campeones de invierno.

Entre la nómina del Barcelona figura nada más ni nada menos que Lamine Yamal que es presente y futuro de la selección de España y que ya compite para ser el mejor jugador del mundo siguiendo los pasos de Lionel Andrés Messi. Con 18 años, es figura en la cancha y ahora también en las redes con su nuevo canal de YouTube.

Este lunes 22 de diciembre, Lamine Yamal subió su primer video a su cuenta de YouTube en donde hizo un tour de su casa. La ropa de Lamine llamó la atención del público, especialmente del colombiano por lucir los colores de la Selección Colombia y Luis Díaz.

LA ADMIRACIÓN DE LAMINE YAMAL A LUIS DÍAZ

Hace un año, la selección de España enfrentó en un amistoso de Fecha FIFA a su similar de Colombia. Los colombianos se quedaron con la victoria gracias a un solitario tanto de Daniel Muñoz. El partido tenía su morbo por Luis Fernando Díaz Marulanda enfrentando nada más ni nada menos que a Lamine Yamal.

El ibérico fue de la partida, al igual que el guajiro. Cuando se acabó el partido, seguramente Lamine Yamal intercambió camisas con ‘Lucho’. Justamente en el video que estrenó en su canal de YouTube, el astro del Barcelona dio todo el tour de su casa utilizando el uniforme de la Selección Colombia con el ‘7’ y el nombre de Luis Díaz.

Un homenaje del referente de la selección de España y del Barcelona para con el colombiano del Bayern Múnich y de la Selección Colombia. Utilizando la camisa del combinado sudamericano, dio un recorrido de las instalaciones de su vivienda en donde mostró todos los galardones que ha ganado dentro de la institución y de la selección.

Luis Díaz y Lamine Yamal cambiaron camisetas en ese duelo de Fecha FIFA en 2024 y el uso de la camiseta demuestra la admiración del español para con el colombiano.

Vale la pena destacar que Luis Díaz estuvo en el radar del Barcelona formando una dupla importante con Lamine Yamal, el colombiano por la izquierda y el ibérico por la derecha. Lo del guajiro no tomó rumbo como se esperaba y terminó firmando con el Bayern Múnich.

EL OBJETIVO DE LAMINE YAMAL CON EL CANAL

Ese uso de la camisa de Luis Díaz pasa por el gusto por parte del extremo del Barcelona y de la selección de España en coleccionar camisas de fútbol, especialmente contra las selecciones con las que juega frente a frente.

Con este primer video, Lamine Yamal quiere demostrar una faceta más humana dejando de lado todo lo que gira alrededor de él como jugador del Barcelona. Además, permite que la gente lo conozca de una mejor manera con datos que tiró en su debut como YouTuber como que se levanta en la madrugada a comer galletas, entre otras cosas más.

De hecho, en su primer video dejó claro que espera seguir sacando más contenido, pero que también dependerá de los seguidores que tenga su canal, “mi primer video. "Este es mi piso de los últimos años, si queréis ver la nueva... no sé, ¿10 millones de subs?”, mencionó Lamine.

El extremo se hizo viral rápidamente en Colombia por el uso de una camisa representativa de Luis Fernando Díaz de la Selección. Rivales en los combinados nacionales, pero casi compañeros después de que se rumoreara la salida del colombiano del Liverpool. Sin embargo, recaló en el Bayern Múnich y no en Barcelona.