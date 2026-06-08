El plan de Florentino tras ser reelegido: Mourinho y un fichaje de 150 millones

Florentino Pérez continuará al mando del Real Madrid tras imponerse este domingo en las primeras elecciones presidenciales celebradas en el club blanco en dos décadas. El dirigente logró el 65 % de los votos frente al 35 % obtenido por su rival, Enrique Riquelme, consolidando así un nuevo mandato al frente de la entidad madridista.

“Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades, y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia”, afirmó Pérez tras conocerse los resultados oficiales.

La victoria representa un nuevo respaldo para el mandatario, quien regresó a la presidencia en 2009 y desde entonces había sido reelegido sin oposición en los procesos de 2013, 2017, 2021 y 2025. Esta vez, sin embargo, tuvo que afrontar una contienda electoral real por primera vez desde 2006.

El resultado llega en un momento de exigencia para el club, que acumula dos temporadas sin títulos y afronta la necesidad de reconstruir un proyecto deportivo competitivo. Por ello, Pérez ya ha comenzado a mover fichas importantes para el futuro inmediato del equipo.

Entre las principales decisiones anunciadas destaca el regreso de José Mourinho al banquillo madridista. El técnico portugués volverá al club después de su anterior etapa entre 2010 y 2013, en una apuesta que busca recuperar la competitividad de la plantilla y fortalecer la disciplina interna del vestuario.

Además, el presidente confirmó las incorporaciones de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries para reforzar la defensa, al tiempo que dejó abierta la puerta a una operación histórica en el mercado de fichajes.

Según reveló, el club prepara una oferta superior a los 150 millones de euros por una estrella del fútbol europeo cuyo nombre aún no ha sido revelado. Con el respaldo de los socios y una ambiciosa hoja de ruta deportiva, Florentino Pérez inicia una nueva etapa con el objetivo de devolver al Real Madrid a la cima del fútbol mundial.