El Bayern Múnich vuelve a encomendarse a su historia para intentar una nueva noche europea inolvidable. Tras el vibrante 5-4 en la ida frente al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, el conjunto bávaro, que cuenta con el colombiano Luis Díaz, buscará en casa la remontada que lo deposite en la gran final de Budapest.

El poderoso antecedente del Bayern en semifinales de Champions que ilusiona a Lucho Díaz

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No es un escenario desconocido para el gigante alemán. A lo largo de su trayectoria en la Liga de Campeones de la UEFA, el Bayern ha construido buena parte de su leyenda a partir de noches decisivas en Múnich. En total, ha disputado 21 semifinales, con un balance casi perfecto: 11 clasificaciones a la final y 10 eliminaciones, lo que convierte esta serie ante el PSG en una oportunidad de inclinar la balanza a su favor.

El antecedente invita al optimismo. La primera gran remontada en casa se remonta a la temporada 1973/74, cuando el Bayern superó con un contundente 3-0 al Újpest FC. Un año después, en 1974/75, repitió la fórmula frente al AS Saint-Étienne con un sólido 2-0. La racha continuó en 1975/76, cuando derrotó 2-0 al Real Madrid en el antiguo Estadio Olímpico, consolidando una era dorada que marcaría el dominio bávaro en Europa.

El ADN competitivo del Bayern parece potenciarse cuando define ante su gente

Décadas más tarde, la tendencia volvió a aparecer. En la campaña 1981/82, el CSKA Sofía cayó con un categórico 4-0 en territorio alemán, reafirmando que el Allianz Arena —y antes el Olímpico— ha sido históricamente un fortín en instancias definitivas.

Si bien en tiempos recientes también ha protagonizado exhibiciones fuera de casa, como el recordado 4-0 al FC Barcelona en 2012/13, el ADN competitivo del Bayern parece potenciarse cuando define ante su gente.

Frente a un PSG que llega con ventaja mínima, el desafío es mayúsculo. Sin embargo, la historia respalda la ilusión: cuando el Bayern decide en casa, rara vez falla. La misión es clara: convertir otra semifinal en una noche épica y sellar el boleto a Budapest.