Boca Juniors podría romper el mercado de fichajes con Neymar

Una noticia de último momento salió a la luz con respecto al mercado de fichajes que revolucionaría el mundo del fútbol y en donde Boca Juniors es el protagonista, ya que tendría la oportunidad de llevar a cabo el fichaje de Neymar.

El nombre de la estrella brasileña suena en Argentina, no solo por sus recientes actuaciones en la Copa Sudamericana, sino porque también se reveló que habría estado cerca de jugar en Boca Juniors durante el Mundial de Clubes, lo que habría dejado abierta la posibilidad para un futuro.

Neymar podría estar en planes de Boca Juniors

El posible fichaje de Neymar por Boca Juniors se ha convertido en uno de los rumores más llamativos del mercado sudamericano en 2026, generando expectativa tanto en Argentina como en el resto del continente.

Aunque por ahora no hay una negociación cerrada, distintas versiones apuntan a contactos iniciales que se llevaron a cabo desde el Mundial de Clubes y habría un interés real del club xeneize en incorporar al astro brasileño tras el Mundial.

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Antes del duelo de Boca Juniors con Barcelona, desde Ecuador, Chicho Serna, ex integrante del Consejo de Fútbol, reveló que Neymar fue ofrecido para jugar el pasado Mundial de Clubes. El atacante podría quedar libre a finales del presente año, lo que facilitaría una eventual llegada sin costo de transferencia, algo fundamental para la economía del club argentino.

Por el momento, el fichaje está lejos de ser sencillo. El principal obstáculo es económico, ya que el salario del brasileño representa una cifra difícil de asumir para cualquier club sudamericano. A esto se suman las dudas sobre su estado físico y su continuidad en la élite, en medio de lesiones recientes y un rendimiento irregular en los últimos años.

¿Hasta cuándo tiene contrato Neymar con Santos?

El atacante de 34 años arribó al equipo que lo formó como futbolista profesional a inicios de la temporada 2025 tras su breve paso por Al Hilal. Desde entonces ya ha tenido la oportunidad de jugar en 40 oportunidades, sumando más de 3.000 minutos dentro del campo de juego en donde se ha logrado reportar con 16 goles y 7 asistencias.

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¿Cómo le ha ido a Neymar con Santos?

Neymar llegó a Santos con el objetivo de devolverlo a la gloria y por lo menos ya evitó lo que hubiera sido un doloroso descenso. Sin embargo, el paso del brasileño estaría llegando a su fin, ya que firmó contrato hasta diciembre del presente año.