Torrense sorprendió al quedarse con el título de la Copa de Portugal tras vencer 2-1 a Sporting CP en un dramático partido que se definió en el tiempo extra y que tuvo como gran protagonista al colombiano Luis Javier Suárez.

SCU Torrense escribió una de las páginas más importantes de su historia tras conquistar la Taça de Portugal, un logro que consolida el crecimiento de un club tradicional del fútbol portugués fundado el 1 de mayo de 1917 en la ciudad de Torres Vedras bajo el nombre de SU Torreense.

Actualmente juega en la segunda división del fútbol portugués, el club juega como local en el Estadio Manuel Marques con capacidad para 2 431 espectadores

El título se suma a un palmarés que incluye campeonatos en la Segunda División, Tercera Liga y diferentes categorías regionales del fútbol portugués. Juega el próximo jueves contra Casa Pía por la opción de ascender a primera división.

Luis Suárez marcó gol al minuto 54 contra Torrense

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Sporting luego del gol tempranero de Kevin Zohi al minuto 4, aprovechando un error defensivo tras un tiro de esquina. A pesar del golpe inicial, el equipo lisboeta reaccionó y encontró en Luis Suárez a su jugador más peligroso durante toda la final.

El delantero colombiano generó varias oportunidades claras desde el primer tiempo y estuvo cerca de empatar antes del descanso, pero el arquero rival evitó el gol en un mano a mano. Finalmente, al minuto 54, Suárez apareció para igualar el compromiso tras aprovechar una mala salida del Torrense y definir con categoría para el 1-1.

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Con el empate, Sporting tomó impulso y dominó varios tramos del partido, aunque le faltó contundencia para liquidar la final. Suárez siguió siendo el referente ofensivo y volvió a tener ocasiones importantes tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga.

Sin embargo, el partido cambió completamente en el minuto 109, cuando el árbitro sancionó penal para Torrense y expulsó a Araujo en el Sporting. Musa DR aprovechó la oportunidad y marcó el 2-1 definitivo al minuto 111.

Con un hombre menos, Sporting se lanzó desesperadamente al ataque, incluso dejando el arco vacío en los últimos minutos, pero no logró evitar la derrota. Torrense terminó celebrando un histórico título, mientras Luis Suárez cerró la final como la gran figura de su equipo pese a no poder evitar la caída.