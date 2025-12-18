"En Alemania molesta y mucho" Pizarro y un consejo para Lucho

Claudio Pizarro, histórico delantero del Bayern Múnich y una de las voces más respetadas del club bávaro, se refirió al presente de Luis Díaz en el fútbol alemán. El peruano no solo elogió el impacto del colombiano, sino que también dejó una recomendación puntual sobre un aspecto del juego que suele generar incomodidad en la Bundesliga.

El exatacante habló desde la experiencia de haber sido latino en Alemania durante muchos años y explicó por qué ciertos comportamientos dentro del campo pueden ser mal interpretados en un fútbol tan estructurado y táctico como el alemán.

El consejo de Pizarro a Luis Díaz

Para Pizarro, el rendimiento de Luis Díaz ha sido “extraordinario”, pero advirtió que existe una diferencia cultural futbolística que los jugadores sudamericanos deben aprender a manejar. Según explicó, en Alemania molesta que los extremos abusen del dribbling y retengan demasiado el balón, ya que una pérdida puede desencadenar contragolpes.

“Hay una cosa en el fútbol alemán que nos pasa a los latinos: a veces hacemos un dribling de más y de ahí viene el contragolpe y el gol del rival. Eso molesta mucho a los entrenadores y a la dirigencia”, señaló. Para el peruano, este tipo de detalles tácticos marcan la diferencia en clubes grandes como el Bayern, donde la exigencia es máxima.

Descanso, madurez y mentalidad ganadora

Pizarro también destacó la madurez de Luis Díaz y aseguró que tiene la experiencia suficiente para adaptarse a estas exigencias. Además, resaltó la importancia del descanso en medio de un calendario exigente, pensando tanto en el cierre de temporada como en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Finalmente, el exdelantero valoró el entorno que ofrece el Bayern Múnich, un club acostumbrado a ganar títulos y a cuidar a sus futbolistas. En ese contexto, Pizarro se mostró optimista con el futuro de Díaz, tanto en Alemania como con Colombia, asegurando que el extremo tiene las condiciones para seguir creciendo y ser protagonista en los grandes escenarios.