Bayern Múnich reaccionó al título del Junior: Luis Díaz protagonista

Terminó la Liga BetPlay 2025-II con el Junior de Barranquilla campeón del Fútbol Profesional Colombiano. Gracias a un gol de José David Enamorado que aumentó la serie a un 0-4 a favor de los atlanticenses, lograron la undécima estrella y el centenar de títulos combinando a todos los campeones en la historia.

Vea también: Santa Fe prepara su primer fichaje: Ya lo dirigió Repetto

Sin duda alguna, el Junior dejó en claro que fue el mejor equipo del segundo semestre haciendo ver fácil conseguir un título. No lo sufrió y fue una máquina goleadora con José Enamorado, que seguramente saldrá del cuadro atlanticense para el exterior.

José Enamorado sueña con jugar en Europa y por qué no, en algún momento en un equipo grande de las cinco ligas más importantes. De hecho, el Bayern Múnich tiró señales reaccionando al título del Junior de Barranquilla. Claro está que, en este caso, gracias a que en las filas bávaras está Luis Fernando Díaz, uno de los artífices del título del 2018-II superando al Deportivo Independiente Medellín.

Luis Díaz llegó este año al Bayern Múnich, y, como en el Liverpool, Porto y Junior, no demoró en ganarse a su afición. Por esta razón, el club alemán dedicó unas palabras al guajiro y al equipo colombiano tras alzar la copa.

EL MENSAJE DEL BAYERN MÚNICH POR EL TÍTULO DEL JUNIOR DE BARRANQUILLA

En Junior, Luis Díaz dejó la huella con tres títulos que permitió que el extremo diera el salto a Europa pasando por el Porto, Liverpool y ahora el Bayern Múnich. El equipo alemán apareció en las redes sociales oficiales en español con un mensaje especial para el reciente campeón del Fútbol Profesional Colombiano.

Le puede interesar: Definidas las clasificadas a cuartos de final de la Champions League Femenina

Con un corto mensaje, Bayern Múnich Español mencionó junto con una foto de Luis Díaz con la camiseta del equipo barranquillero que, “felicitaciones, Junior. Un nuevo título para su historia y una estrella más para Barranquilla”.

Por el impacto que ha dejado Luis Díaz en estos primeros meses con goles y asistencias, el club se acordó de los inicios del guajiro y dedicó un mensaje especial para el equipo que sacó a ‘Lucho’ al balompié europeo.









LUIS DÍAZ DEJÓ SU HUELLA EN EL JUNIOR

El extremo que es sensación en Alemania arrancó su historia con el fútbol en Barranquilla FC y luego saltó al equipo más grande del Atlántico. Alcanzó a jugar tres temporadas con el elenco juniorista en donde ganó tres títulos como la Copa, Liga y Superliga BetPlay.

Lea también: Gamero tiene fichaje estrella en el Cali; llegará referente de selección sudamericana

Desde el 2017 al 2019, el delantero alcanzó a jugar 106 partidos con el Junior de Barranquilla dejando su sello con 20 goles y con seis asistencias que fue el saldo en Colombia antes de salir al Porto y continuar su trayectoria por Europa con Liverpool y con el Bayern Múnich.