EN VIVO Arabia Saudita vs Uruguay | Copa Mundial de la FIFA 2026

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa su marcha y uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo H será el que protagonizarán Arabia Saudita y Uruguay, en especial por que está en juego el liderato tras el sorpresivo empate entre España y Cabo Verde.

Ambas selecciones saltarán al terreno de juego con la necesidad de sumar puntos importantes en la lucha por avanzar a los dieciseisavos de final de la competición, aunque sobre el papel estaría escrita una posible victoria del equipo comandado por Bielsa.

Arabia Saudita vs Uruguay: cómo VER EN VIVO HOY 15 de junio el Mundial

El enfrentamiento adquiere una importancia especial debido a que los puntos en juego podrían ser determinantes para la clasificación a la siguiente ronda. Con España considerada una de las favoritas del grupo y Cabo Verde mostrando capacidad para competir, cualquier resultado puede modificar significativamente la tabla de posiciones.

Este encuentro se disputará el lunes 15 de junio a partir de las 17:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de Win Sports, al igual que el canal de LaFM en YouTube, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:00

Bolivia y Venezuela: 18:00

Tabla de posiciones del Grupo H de Arabia Saudita y Uruguay

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo H tras el debut y respectivo empate entre España y Cabo Verde, dejándole las opciones abiertas a Arabia y Uruguay de convertirse en líderes.