Vozinha hizo sufrir a España en el Mundial: ¿Quién es y dónde juega?

Tal y como era de esperarse, el Mundial 2026 ha llegado con grandes sorpresas desde que se dio el pitazo inicial y una de ellas sin duda alguna se dio en el esperado debut de la Selección de España frente a la de Cabo Verde.

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Todas las expectativas estaban puestas sobre el equipo comandado por Luis de la Fuente y todas sus estrellas que militan en grandes clubes del mundo, pero lo que no se esperaba es que un arquero de 40 años y que juega en la segunda división de Portugal pudiera aguarle la fiesta a todos los españoles.

¿Quién es Vozinha y dónde juega?

El empate entre España contra Cabo Verde ha dado bastante de qué hablar de principio a fin, ya que a pesar de contar con figuras de gran categoría como Cucurella, Dani Olmo, Gavi, Pedri y demás, fue el arquero de la selección africana el que se terminó llevando todo el protagonismo.

Vozinha fue el mejor jugador en los 90 minutos del duelo entre España y Cabo Verde, el cual terminó 0-0, pero todo gracias a sus grandes actuaciones, aunque también con un poco de fortuna por los balones que se fueron desviados o chocaron con los postes.

Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha, nació el 3 de junio de 1986 en Cabo Verde, y se ha convertido en una de las figuras más emblemáticas de la historia reciente de la selección nacional. A lo largo de los años ha sido un referente dentro y fuera del campo gracias a su experiencia internacional, habiendo jugado en ligas como la de Chipre, Eslovaquia y Portugal.

Actualmente, el guardameta milita en el fútbol de Portugal, defendiendo los colores de Chaves en la segunda división, donde ha construido una carrera sólida y respetada. Aunque no cuenta con la fama mediática de los grandes porteros europeos, su desempeño ante España demostró por qué sigue siendo una pieza fundamental para su selección incluso a sus 40 años.

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Próximo partido de Vozinha en el Mundial con Cabo Verde

Cabo Verde llega motivado tras sumar un valioso punto en su debut, mientras que Vozinha buscará repetir la gran actuación que tuvo frente a España, donde sus atajadas fueron fundamentales para mantener el arco en cero.

Tras el histórico empate 0-0 frente a España, el próximo partido de Vozinha y la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026 será ante la selección de Uruguay por la segunda jornada del Grupo H. El encuentro está programado para el 21 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.