EN VIVO Argentina vs Suiza | cuartos de final Copa del Mundo 2026

Llega de manera oficial el último partido de los cuartos de final de la Copa Mundial, en donde se define el último cupo a las semifinales, el cual estará disputado por la Selección de Argentina y la de Suiza.

Ambas escuadras consiguieron llegar hasta esta instancia de la competencia tras una sufrida clasificación en octavos de final, en donde Argentina le remontó dos goles a Egipto y Suiza clasificó tras vencer a la Selección Colombia desde el punto penal.

Ahora, ambas selecciones se medirán en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas para buscar un cupo a la semifinal y enfrentar a Noruega o Inglaterra.

Argentina vs Suiza: cómo VER EN VIVO HOY 11 de julio cuartos de final del Mundial

El partido entre la Selección Argentina contra Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo se disputa este sábado 11 de julio a partir de las 20:00 de la tarde (hora Colombia) en el El Arrowhead Stadium.

El compromiso tendrá transmisión EN VIVO por se podrá ver en Canal RCN a través de su señal principal y el canal de YouTube, mientras que DeportesRCN.com hará un cubrimiento especial.

Además, las reacciones del juego se podrán ver en 'La Suplente', a través del canal de YouTube de Deportes RCN y de la aplicación del Canal RCN.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

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¿Cuándo inician las semifinales de la Copa Mundial?

Por el momento ya hay una llave de semifinales definida hay una selección semifinalista en donde el cupo por el paso a la final se lo juegan Francia tras haber vencido a Marruecos por un marcador de 2-0 y también España, la cual clasificó con un gol agónico de Merino que dejó el 2-1 frente a Bélgica.

Esta nueva instancia la iniciará justamente el equipo de Deschamps y De la Fuente el martes 14 de julio sobre las 14:00 hora Colombia con el ganador de la llave entre España vs Bélgica.

Mientras que la otra semifinal se disputará el miércoles 15 de julio también a las 14:00 hora Col y saldrá de los ganadores entre Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza los cuales jugarán el sábado 11 de julio.