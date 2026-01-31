El Inter Miami, con Lionel Messi y otras figuras, visita a Atlético Nacional en un amistoso inédito que se disputa en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Segundo partido de pretemporada del club estadounidense, dirigido por el argentino Javier Mascherano y campeón vigente de la MLS, que viene de ser goleado 3-0 por el Alianza Lima en Perú.

Además de Messi, se espera la presencia del argentino Rodrigo De Paul, el centrocampista venezolano Telasco Segovia, y el goleador uruguayo Luis Suárez. Inter Miami culmina su pretemporada en Ecuador con dos amistosos, uno contra el Barcelona de Guayaquil el 7 y otro contra el Independiente del Valle el 13 de febrero, debutarán el 21 del mismo mes en la MLS como visitantes frente a Los Ángeles FC.

La principal baja del equipo, entre tanto, será la del lateral español Sergio Reguilón, quien sufrió un esguince de grado dos en su rodilla derecha en los primeros minutos del juego ante Alianza Lima.

El central uruguayo Maximiliano Falcón aseguró: “tenemos que aprovecharlo al máximo como equipo para intentar buscar nuestra identidad de juego, que nos viene pidiendo el entrenador", expresó el exjugador de Colo Colo en una conferencia de prensa.

Para ver el partido Atlético Nacional vs. Inter Miami ingresar a Deportes RCN:

https://www.canalrcn.com/co/player/67bd9751e81fc64038adf341

Nacional debutó hace dos semanas en la liga colombiana con victoria 4-0 sobre el Boyacá Chicó y, desde entonces, no ha vuelto a jugar, pues su partido de la semana pasada ante Jaguares fue aplazado por los conciertos de Bad Bunny en Medellín y el encuentro de esta semana ante Junior fue pospuesto por el amistoso ante el Inter Miami.

El equipo, dirigido por Diego Arias y cuyo principal reto de 2026 será la Copa Sudamericana, contará con toda su nómina para este partido, que incluye a David Ospina, Andrés Román, William Tesillo, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.