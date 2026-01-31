[Video] Locura total con Messi; así fue recibido en Medellín

El Inter Miami, con Lionel Messi y otras figuras, visitará este sábado al Atlético Nacional en un amistoso inédito que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y servirá a ambos equipos de preparación para esta temporada, donde el club colombiano ya disputa la presente edición de la Liga BetPlay.

Este será el segundo partido de pretemporada del club estadounidense, dirigido por el argentino Javier Mascherano y campeón vigente de la MLS, que viene de ser goleado 3-0 por el Alianza Lima en Perú.

Locura total con la llegada de Messi a Medellín

En la noche del viernes 30 de enero, la plantilla del Inter Miami con Lionel Messi a bordo, aterrizó en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro para luego desplazarse al hotel de concentración previo al partido, lugar donde ya había gran cantidad de público con gran expectativa de recibirlo, verlo y saludarlo, así sea de lejos.

Pues bien, desde que Messi puso sus pies en territorio antioqueño empezaron las muestras de cariño por parte de los aficionados que lo vieron llegar, niños y adultos expresaron su admiración al crack argentino con pancartas y camisetas suyas, una bienvenida calurosa digna para quien es considerado por muchos el mejor de la historia de este deporte.

Además de Messi, se espera que en el partido del sábado aparezcan como titulares el también argentino Rodrigo De Paul, exjugador del Atlético de Madrid; el centrocampista venezolano Telasco Segovia, exjugador del Sampdoria, y el veterano goleador uruguayo Luis Suárez.

Así llega Atlético Nacional al ‘Partido de la Historia’

Atlético Nacional, por su parte, debutó hace dos semanas en la liga colombiana con una victoria 4-0 sobre el Boyacá Chicó y, desde entonces, no ha vuelto a jugar, pues su partido de la semana pasada ante Jaguares fue aplazado por los conciertos de Bad Bunny en Medellín y el encuentro de esta semana ante Junior fue pospuesto por el amistoso ante el Inter Miami.

El equipo dirigido por Diego Arias, cuyo principal reto de 2026 será la Copa Sudamericana, contará con toda su nómina para este partido, que incluye a los internacionales colombianos David Ospina, Andrés Román, William Tesillo, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

También forman parte del equipo el veterano lateral argentino Milton Casco, que llegó esta temporada para reemplazar al uruguayo Camilo Cándido, y el extremo venezolano Eduard Bello, contratado para sustituir a Marino Hinestroza que se marchó al Vasco da Gama.

