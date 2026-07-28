EN VIVO Bogotá FC vs. Pasto | Minuto a minuto y goles | Copa BetPlay 2026

Bogotá Fc y Deportivo Pasto se enfrentan este martes 28 de julio en el estadio Olaya Herrera de la capital del país en el partido de vuelta de la fase 1B de la Copa BetPlay 2026.

La serie entre capitalinos y nariñenses está 1-0 en favor de Bogotá Fc, que sorprendió al imponerse en condición de visita.

Bogotá FC Vs Pasto EN VIVO: fecha y hora para VER la Copa BetPlay

El partido entre Bogotá Fc contra Deportivo Pasto por la fase 1B de la Copa BetPlay 2026 se disputa este martes 28 de julio a partir de las 19:00.

El duelo se podrá VER EN VIVO por el canal de YouTube de Win Sports

Así llega Bogotá Fc

Bogotá FC recibe a Deportivo Pasto, después de un buen inicio de temporada en el segundo semestre de 2026, teniendo en cuenta que en la primera fecha del Torneo BetPlay derrotó como local 1-0 a Unión Magdalena.

Así llega Deportivo Pasto

Deportivo Pasto visita a Bogotá FC con ciertas dudas, ya que en su debut en la Liga BetPlay perdió 2-3 ante Deportivo Independiente Medellín en la fecha 1 de la Liga BetPlay-II de 2026.