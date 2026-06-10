EN VIVO Bolivia vs Argelia - minuto a minuto y goles - Amistoso previo al Mundial

Bolivia y Argelia se enfrentarán este miércoles en un partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026. El compromiso se disputará en Kansas City, Estados Unidos, y tendrá una particularidad poco habitual: se jugará a puerta cerrada y sin transmisión de televisión, luego de una solicitud expresa de la selección argelina para mantener en reserva detalles de su preparación.

El combinado boliviano llega a este encuentro con la necesidad de mejorar la imagen que dejó el pasado fin de semana, cuando cayó goleado 0-4 frente a Escocia en un amistoso disputado en Nueva Jersey. Por ello, el entrenador Óscar Villegas analizaría algunos cambios en la formación titular con el objetivo de encontrar respuestas antes de los próximos desafíos internacionales.

Entre las novedades que podría presentar Bolivia aparecen nombres como Lucas Macazaga en defensa, Carlos Melgar en la zona medular y Nabil Nacif en el frente de ataque. La intención del cuerpo técnico sería observar alternativas y ajustar algunos aspectos que quedaron en evidencia durante la derrota ante los escoceses.

Por el lado de Argelia, el ambiente es completamente distinto. Los llamados Zorros del Desierto llegan motivados tras derrotar 1-0 a Países Bajos en un resultado que sorprendió por la jerarquía del rival. Además, todo apunta a que el seleccionador Vladimir Petkovic mantendrá la base del equipo que consiguió esa victoria, incluyendo al arquero Luca Zidane como titular.

Este será apenas el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones. El único antecedente se remonta a marzo de 2024, cuando Argelia se impuso 3-2 en un amistoso disputado en su territorio. Ahora, ambos equipos volverán a verse las caras en un duelo reservado al máximo, especialmente para los africanos, que afinan detalles antes de su debut mundialista frente a Argentina en el grupo J de la Copa del Mundo 2026.

Bolivia vs Argelia EN VIVO HOY miércoles 10 de junio - Amistoso

El partido entre Bolivia y Argelia se disputará este miércoles 10 de junio a partir de las 16:00 (hora boliviana) y no contará con servicio de televisión. Se podrán seguir las emociones en la cuenta de X de la Selección de Bolivia.

Horarios del partido

Bolivia, Chile y Venezuela: 16:00

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00

España: 22:00

Estados Unidos: 16:00 (Washington) - 15:00 (Chicago)