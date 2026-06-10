Ceremonia inaugural del Mundial 2026: detalles y horario para ver a Shakira, J Balvin y Ryan Castro

La Copa del Mundo 2026 comenzará oficialmente el próximo jueves 11 de junio con una ceremonia de inauguración que se realizará en el estadio Ciudad de México, escenario conocido históricamente como el estadio Azteca. Allí se dará apertura al torneo más grande en la historia de los mundiales, que por primera vez contará con 48 selecciones participantes.

El recinto mexicano volverá a quedar en los libros de historia, pues será el único estadio que habrá albergado tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, luego de las ediciones de 1970, 1986 y ahora 2026.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026

La principal protagonista del espectáculo será la colombiana Shakira, quien interpretará 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial, junto al artista nigeriano Burna Boy. Se tratará de una nueva aparición de la barranquillera en una cita orbital, luego de haber marcado épocas con canciones como 'Waka Waka' y 'La La La'.

Todos los artistas que estarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La presencia colombiana no terminará allí. También harán parte del espectáculo los artistas J Balvin y Ryan Castro, quienes compartirán escenario con algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional en una ceremonia que promete ser una de las más ambiciosas realizadas por la FIFA.

Dentro del cartel artístico también aparecen Alejandro Fernández, quien interpretará el himno nacional de México, además de agrupaciones y cantantes como Maná, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Belinda, Danny Ocean y Tyla, representante de Sudáfrica.

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La organización prepara una puesta en escena basada en la inclusión, la diversidad y la unión de culturas. Coreografías masivas y efectos tecnológicos serán parte del espectáculo que antecederá al partido inaugural entre México y Sudáfrica por el grupo A.

¿A qué hora canta Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

Según el cronograma previsto, las puertas del estadio se abrirán a las 10:00 de la mañana (hora colombiana). La recomendación para los asistentes es ingresar a más tardar a las 12:00 del mediodía para garantizar que todos estén ubicados antes del inicio del espectáculo.

La ceremonia comenzará oficialmente a las 12:30 p. m. y tendrá una duración aproximada de 35 minutos. Sobre las 13:05 finalizará la presentación artística y cinco minutos después los equipos saltarán al terreno de juego para realizar los ejercicios de calentamiento.

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Posteriormente, a las 2:00 de la tarde (hora colombiana), se dará el pitazo inicial del compromiso entre México y Sudáfrica, encuentro que marcará el comienzo oficial de la Copa del Mundo 2026.

RCN transmitirá la inauguración del Mundial RCN

Los aficionados colombianos podrán seguir en directo la ceremonia de inauguración y el partido inaugural a través del Canal RCN, que llevará todas las emociones del evento a nivel nacional y realizará una cobertura especial de la cita mundialista desde el primer día de competencia.