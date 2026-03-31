EN VIVO Bosnia vs Italia - minuto a minuto y goles - Fecha FIFA

El duelo entre Bosnia y Herzegovina y Italia en el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026 sin duda alguna es uno de los duelos más esperados tomando en cuenta el buen presente deportivo con el que cuenta cada una de las selecciones que llegan con el mismo objetivo: asegurar su lugar en la cita orbital.

La escuadra italiana completa dos ediciones del Mundial en donde no ha estado presente, por lo que la obligación es formar parte de la que se llevará a cabo en 2026, la cual justamente es una de las más especiales en los últimos años al ser una de las que contará con la participación con más selecciones y en tres países diferentes.

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Bosnia vs Italia: cómo VER EN VIVO HOY Fecha FIFA 31 de marzo

El partido entre Bosnia vs Italia en el repechaje europeo se disputará este martes 31 de marzo a partir de las 13:45 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 13:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 15:45

Bolivia y Venezuela: 14:45

Estados Unidos: 14:45

México: 14:45

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¿En qué grupo del Mundial quedaría Italia o Bosnia si clasifican al Mundial?

En caso de clasificarse oficialmente a través de la repesca, Italia se incorporará al Grupo B según el sorteo oficial y debutaría en Toronto el 12 de junio a las 15:00 (las 21:00 en Italia) contra la selección anfitriona de Canadá, en la que militan David (de la Juventus), Buchanan (exjugador del Inter) y el centrocampista del Sassuolo Koné.