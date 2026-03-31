Todo o nada: lo que está en juego para la Selección Colombia en triple fecha de Liga de Naciones

En abril seguirán las emociones de la primera edición de la Liga de Naciones de la Conmebol con vibrantes partidos y con muchas cosas que están en juego, especialmente para la Selección Colombia que busca sellar la clasificación para el Mundial de Brasil 2027.

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Colombia tendrá que enfrentar en condición de local a Venezuela y Chile en el Estadio Pascual Guerrero y luego contra Argentina en Lanús. Una triple fecha compleja con selecciones que también aspiran sellar la clasificación para la Copa del Mundo.

Vale la pena acotar que son dos puestos directos para el Mundial y dos que jugarán el repechaje internacional. De hecho, en estos momentos, Colombia está en la cuarta casilla que le permitirá sellar el paso a la repesca. Sin embargo, la idea sería meterse en esas primeras casillas que por ahora Venezuela y Argentina tienen.

COLOMBIA A RETOMAR CONFIANZA

Esta Liga de Naciones de la Conmebol no ha ido de la mejor forma para la Selección Colombia que arrancó con una victoria apretada frente a Perú y Ecuador, pero, en uno de los duelos más sencillos por el rival, empató con Bolivia. En condición de visitante, las dirigidas por Ángelo Marsiglia se estrellaron y en la cuarta jornada descansaron.

La primera fecha de esta triple jornada de Liga de Naciones pondrá a prueba a la Selección Colombia contra Venezuela que está liderando la tabla de posiciones con ocho unidades. Una victoria colombiana será crucial para tomar la punta a la espera de lo que pase con Chile vs Argentina.

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Antes de disputar la Liga de Naciones, Colombia afrontó la SheBelieves Cup, competencia en donde no tuvo los mejores resultados y en cual quedó en deuda en todas las zonas del campo de juego. Una defensa de pocos argumentos, sin creación de juego y sin una delantera que pudiera cambiar un juego.

Bajo este panorama, Colombia deberá lanzar una convocatoria próximamente para poder encontrar argumentos en cada zona del campo de juego y convencer bastante para el futuro. Este sería el primer punto de lo que deben hacer las cafeteras.

TOMAR EL LIDERATO Y COLOMBIA A CLASIFICAR DE MANERA ANTICIPADA

Con nueve puntos disponibles en esta Fecha FIFA Femenina, y con dos jornadas restantes por disputar en junio, la Selección Colombia tendrá que sumar todo para golpear a tres rivales directos como Venezuela, Chile y Argentina, pues, las venezolanas y argentinas son líderes, mientras que las chilenas son cuartas.

Sumar los nueve puntos llevaría a Colombia a 16 unidades y esto sería un avance grande para poder sellar la clasificación de manera anticipada. Dependiendo de otros resultados, las dirigidas por Ángelo Marsiglia tendrían el paso al Mundial casi que definido.

Por esta razón es que toma mucha importancia este tipo de partidos en esta Fecha FIFA. Venezuela y Argentina en la sexta jornada se enfrentarán entre sí y seguramente se quitarán puntos. Ganar los nueve que están en pelea sería clave para que Colombia esté clasificada.

COLOMBIA, A DAR OTRO GOLPETAZO DE AUTORIDAD FRENTE A ARGENTINA

Ángelo Marsiglia dejó claro que esta gira por la SheBelieves Cup era una preparación de cara a la Liga de Naciones del mes de abril y de junio. Además, el duelo contra Argentina también iba a ser un primer capítulo para llegar con confianza de cara al partido que se jugará en Lanús el 18 de abril.

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Si Colombia gana ese partido frente a Argentina seguirá demostrando que, junto con Brasil, que no está en esta competencia por ser la sede del Mundial son las mejores selecciones del continente. Ya lo han demostrado en la Copa América llegando a dos finales seguidas, no obstante, la necesidad sería lograrlo en la Liga de Naciones para tomar la parte alta de la clasificación.