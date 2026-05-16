EN VIVO Bundesliga: Bayern Múnich vs Colonia - minuto a minuto y goles

Llega a su fin una nueva edición de la Bundesliga con un partido cargado de celebración y emociones en el Allianz Arena, en donde el Bayern Munich de Luis Díaz se encargará de recibir al Colonia en la última fecha de la temporada 2025/2026.

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El Bayern llega a este compromiso con el título asegurado desde hace varias jornadas, luego de una temporada dominante en la que volvió a imponer su jerarquía en Alemania. El equipo dirigido por Vincent Kompany conquistó la Bundesliga con anticipación tras una contundente victoria frente al Stuttgart, resultado que le permitió alcanzar una ventaja imposible de remontar para sus perseguidores.

Bayern Múnich vs Colonia: cómo VER EN VIVO HOY Bundesliga 16 de mayo

El partido Bayern Múnich vs Colonia por el partido de vuelta de la Champions League se disputará este sábado 16 de mayo a partir de las 08:30 a. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10:30

Bolivia y Venezuela: 9:30

Estados Unidos: 9:30

México: 7:30